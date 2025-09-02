自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》鎂吃不夠害人記不住 營養師：睡前補3元素得救

2025/09/02 06:27

營養師薛曉晶表示，睡前1小時讓孩子補充鎂、植物蛋白、低GI碳水，如核桃牛奶，就能幫助提升記憶力；示意圖。（圖取自freepik）

營養師薛曉晶表示，睡前1小時讓孩子補充鎂、植物蛋白、低GI碳水，如核桃牛奶，就能幫助提升記憶力；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕開學了，有些孩子們開始要面對繁重的課業壓力，有時還得面對熬夜苦讀卻總是記不住的窘境。營養師薛曉晶發文引述研究表示，這與大腦「轉存記憶」作用有關。她建議，睡前1小時讓孩子吃鎂、植物蛋白、低GI碳水，如核桃牛奶、地瓜燕麥粥、紅藜堅果奶飲等食物，就能增加孩子的記憶力。

研究：缺鎂睡不好還影響記憶力

薛曉晶於臉書專頁「營養師媽媽曉晶的生活筆記」表示，2016年1項發表於《Endocrinology and Metabolic Syndrome》的研究指出，缺乏「鎂」與神經系統不穩定、代謝異常、睡眠障礙，有高度相關性，會讓「記憶轉存」失敗。

2021年另1項刊登在《BioMetals》的研究進一步證實，鎂對突觸穩定與神經興奮調控的重要性，足夠的鎂能顯著提升記憶轉換效率。

薛曉晶強調，依據上述2則研究所示，孩子不是背不進去，而是腦袋在睡眠時沒有完成「資料備份」。

記憶力UP黃金90分 補3元素是關鍵

薛曉晶表示，鞏固記憶力的最佳時機是「入睡後前2個睡眠週期」，大約90分鐘的深睡期。她說，如果這時血糖忽高忽低、交感神經太興奮，加上鎂不足，就像網路上傳中斷一樣，孩子辛苦背的東西很快就「清空」。這也會導致惡性循環：努力、忘記、焦慮、熬夜更久。

薛曉晶建議，睡前1小時補充植物蛋白低升糖指數（GI值）碳水，就能幫孩子穩定神經、提升睡眠品質、提供大腦原料、穩定血糖，開啟「記憶備份模式」。

為了讓家長們能更有效地幫孩子掌握記憶力，薛曉晶也分享10道「增加記憶力」含鎂元素的食譜：

●白木耳香蕉飲：鎂＋色胺酸，助眠又穩定神經。

●燕麥黑豆豆奶：黑豆＋燕麥，補鎂＋植物蛋白。

●核桃牛奶飲：Omega-3＋鎂，安定神經。

●香蕉紅棗黑木耳露：鎂＋補氣血，適合熬夜考生。

●燕麥紫米豆漿粥：鎂＋B群，幫助夜間修復。

●芝麻酪梨香蕉牛奶：優質脂肪＋鎂，助眠又養腦。

●火龍果堅果優格碗：高鎂堅果＋益菌，腸道健康助記憶。

●地瓜燕麥粥：低GI澱粉＋鎂，血糖穩定更專心。

●白木耳蘋果牛奶：高纖＋鎂，舒緩腸胃助睡眠。

●紅藜堅果奶飲：鎂＋植物蛋白，提升大腦夜間修復。

最後，薛曉晶溫柔提醒家長，與其拼命讓孩子補習、催促背誦，不如先照顧好他們的大腦睡眠營養， 別讓他們的努力一覺醒來回到原點。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中