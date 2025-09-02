健康網》鎂吃不夠害人記不住 營養師：睡前補3元素得救

營養師薛曉晶表示，睡前1小時讓孩子補充鎂、植物蛋白、低GI碳水，如核桃牛奶，就能幫助提升記憶力；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕開學了，有些孩子們開始要面對繁重的課業壓力，有時還得面對熬夜苦讀卻總是記不住的窘境。營養師薛曉晶發文引述研究表示，這與大腦「轉存記憶」作用有關。她建議，睡前1小時讓孩子吃鎂、植物蛋白、低GI碳水，如核桃牛奶、地瓜燕麥粥、紅藜堅果奶飲等食物，就能增加孩子的記憶力。

研究：缺鎂睡不好還影響記憶力

薛曉晶於臉書專頁「營養師媽媽曉晶的生活筆記」表示，2016年1項發表於《Endocrinology and Metabolic Syndrome》的研究指出，缺乏「鎂」與神經系統不穩定、代謝異常、睡眠障礙，有高度相關性，會讓「記憶轉存」失敗。

2021年另1項刊登在《BioMetals》的研究進一步證實，鎂對突觸穩定與神經興奮調控的重要性，足夠的鎂能顯著提升記憶轉換效率。

薛曉晶強調，依據上述2則研究所示，孩子不是背不進去，而是腦袋在睡眠時沒有完成「資料備份」。

記憶力UP黃金90分 補3元素是關鍵

薛曉晶表示，鞏固記憶力的最佳時機是「入睡後前2個睡眠週期」，大約90分鐘的深睡期。她說，如果這時血糖忽高忽低、交感神經太興奮，加上鎂不足，就像網路上傳中斷一樣，孩子辛苦背的東西很快就「清空」。這也會導致惡性循環：努力、忘記、焦慮、熬夜更久。

薛曉晶建議，睡前1小時補充鎂、植物蛋白、低升糖指數（GI值）碳水，就能幫孩子穩定神經、提升睡眠品質、提供大腦原料、穩定血糖，開啟「記憶備份模式」。

為了讓家長們能更有效地幫孩子掌握記憶力，薛曉晶也分享10道「增加記憶力」含鎂元素的食譜：

●白木耳香蕉飲：鎂＋色胺酸，助眠又穩定神經。

●燕麥黑豆豆奶：黑豆＋燕麥，補鎂＋植物蛋白。

●核桃牛奶飲：Omega-3＋鎂，安定神經。

●香蕉紅棗黑木耳露：鎂＋補氣血，適合熬夜考生。

●燕麥紫米豆漿粥：鎂＋B群，幫助夜間修復。

●芝麻酪梨香蕉牛奶：優質脂肪＋鎂，助眠又養腦。

●火龍果堅果優格碗：高鎂堅果＋益菌，腸道健康助記憶。

●地瓜燕麥粥：低GI澱粉＋鎂，血糖穩定更專心。

●白木耳蘋果牛奶：高纖＋鎂，舒緩腸胃助睡眠。

●紅藜堅果奶飲：鎂＋植物蛋白，提升大腦夜間修復。

最後，薛曉晶溫柔提醒家長，與其拼命讓孩子補習、催促背誦，不如先照顧好他們的大腦睡眠營養， 別讓他們的努力一覺醒來回到原點。

