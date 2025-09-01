限制級
北市衛生局全額補助帶狀皰疹疫苗 符合條件者可至北市聯醫接種
〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市衛生局今（1日）起，提供設籍於台北市55歲以上原住民或65歲以上長者，只要符合「低收入戶或中低收入戶」且「持有重大傷病註記、愛滋感染者或脾臟缺損者」，享兩劑帶狀疱疹疫苗全額補助，可已至北市聯醫各院區預約接種。
北市衛生局補助帶狀疱疹疫苗為非活性基因重組疫苗（欣剋疹，Shingrix®），需完整接種2劑，2劑間隔2-6個月，接種8年後的保護力可達84%，可與流感疫苗、新冠疫苗、肺炎鏈球菌疫苗及白喉、破傷風、百日咳疫苗同時於不同手臂接種。
北市聯醫家醫科醫師盛業瑄表示，減少壓力生活、勤洗手、維持良好衛生習慣表示，保持規律的作息、避免熬夜、儘量降低生活與工作的壓力、均衡飲食、接種疫苗等提升自身免疫力，可降低帶狀疱疹及其併發症的發生。
北市衛生局解釋，帶狀疱疹（俗稱皮蛇）是由水痘-帶狀疱疹病毒再活化的表現，此種病毒初次感染時會引發水痘，之後病毒會潛伏在背根神經節或腦感覺神經節中，隨著年齡增長或免疫力下降，病毒有可能復發並引發帶狀疱疹，一般特徵為沿著皮節分布的單側性、疼痛性、水泡性皮疹，部分病患會併發帶狀疱疹後神經痛。帶狀疱疹的一般治療方式包括靜脈注射、口服或局部塗抹抗病毒藥，也可以使用止痛藥等症狀治療，有助於緩解疼痛並促進康復。
