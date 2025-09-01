自由電子報
晴時多雲

健康 > 心理精神

健康網》開學日孩子難收心？ 心理師：家長先幫忙調整生活步調

2025/09/01 10:54

今天是開學日，臨床心理師黃閎新指出，開學日期間，家長可協助調整生活作息、找回學習節奏等方面協助孩子適應緊張感；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕今天是開學日，家長叫孩子起床聲聲催，書包物品漏掉全家氛圍緊繃。台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新指出，開學日對一些孩子來說，是「收心難」、「作業趕工」的壓力時刻。家長可協助調整生活作息、找回學習節奏、期待同儕互動等方面協助孩子適應開學期間帶來的緊張感。

黃閎新日前在臉書專頁「前蹺家青少年 黃閎新 臨床心理師」分享，家長應對國小生開學之道。

升小一的新鮮人

黃閎新提到，對踏入小學的新生來說，陌生環境往往帶來不安。父母可以幫孩子做一些「正向預告」：上課時舉手怎麼說、下課去上廁所要怎麼找老師幫忙。

如果遇到突發狀況，例如，東西不見或不小心弄錯作業，可以演練「要怎麼開口求助」。這段期間做這些小小的準備，能讓孩子比較安心，知道自己並不是孤軍奮戰。

升年級的小老鳥

黃閎新表示，已經熟悉學校的孩子，挑戰則在於「如何收心」。這時候父母可以協助，例如，試著幫助孩子找回學習節奏，慢慢收心。開學日孩子會期待與同學互動，提醒孩子可以和同學分享暑假生活外，讓孩子帶著正向人際期待迎接新學期。

