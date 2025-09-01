自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》黃體囊腫破裂非全是愛愛造成 醫揭常見3情況

2025/09/01 16:55

禾馨婦產科醫師烏恩慈表示，黃體囊腫破裂雖然常發生在性行為後，但有時用力咳嗽、碰撞、甚至單純腹部用力都可能會觸發；圖為情境照。（圖取自freepik）

禾馨婦產科醫師烏恩慈表示，黃體囊腫破裂雖然常發生在性行為後，但有時用力咳嗽、碰撞、甚至單純腹部用力都可能會觸發；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕在婦科領域中，有許多令人害怕的詞彙，「黃體囊腫破裂」就是一個。禾馨婦產科醫師烏恩慈在臉書專頁「烏烏醫師」發文說明，黃體囊腫破裂是個很少被解釋清楚的婦科名詞，它雖經常發生在性行為後，但有時用力咳嗽碰撞、甚至單純腹部用力都可能會引發。

烏恩慈解釋，當卵子排出後，卵巢表面會留下小小的傷口。黃體就是為了修補這個傷口而形成的組織，同時會分泌黃體素，幫助子宮內膜增厚穩定。因為黃體血管特別多，又是新生組織，比起卵巢其他地方也更脆弱，容易破裂。

所以，烏恩慈強調，黃體囊腫破裂並不只是「激烈性行為」才會發生的事，有時候用力咳嗽、碰撞、甚至單純腹部用力，都可能成為觸發點。這也是為什麼有些女性在排卵後，會經常感到腹脹或下腹疼痛。

她提醒，如果疼痛持續超過1週且愈來愈嚴重，並且伴隨頭暈、心跳加快等貧血症狀，需要立即就醫。幸運的是，99%以上的黃體囊腫破裂都能靠身體自行修復止血，只需要休息觀察，通常不必手術。

禾馨婦產科醫師烏恩慈提醒，如果下腹疼痛持續超過1週且愈來愈嚴重，並伴隨頭暈、心跳加快等症狀，需要立即就醫；圖為情境照。（圖取自freepik）

禾馨婦產科醫師烏恩慈提醒，如果下腹疼痛持續超過1週且愈來愈嚴重，並伴隨頭暈、心跳加快等症狀，需要立即就醫；圖為情境照。（圖取自freepik）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中