健康網》黃體囊腫破裂非全是愛愛造成 醫揭常見3情況
紀麗君／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕在婦科領域中，有許多令人害怕的詞彙，「黃體囊腫破裂」就是一個。禾馨婦產科醫師烏恩慈在臉書專頁「烏烏醫師」發文說明，黃體囊腫破裂是個很少被解釋清楚的婦科名詞，它雖經常發生在性行為後，但有時用力咳嗽、碰撞、甚至單純腹部用力都可能會引發。
烏恩慈解釋，當卵子排出後，卵巢表面會留下小小的傷口。黃體就是為了修補這個傷口而形成的組織，同時會分泌黃體素，幫助子宮內膜增厚穩定。因為黃體血管特別多，又是新生組織，比起卵巢其他地方也更脆弱，容易破裂。
所以，烏恩慈強調，黃體囊腫破裂並不只是「激烈性行為」才會發生的事，有時候用力咳嗽、碰撞、甚至單純腹部用力，都可能成為觸發點。這也是為什麼有些女性在排卵後，會經常感到腹脹或下腹疼痛。
她提醒，如果疼痛持續超過1週且愈來愈嚴重，並且伴隨頭暈、心跳加快等貧血症狀，需要立即就醫。幸運的是，99%以上的黃體囊腫破裂都能靠身體自行修復止血，只需要休息觀察，通常不必手術。
