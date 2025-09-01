自由電子報
健康 > 心理精神

921國際失智症日！ 醫籲失智早期察覺徵兆及早治療

2025/09/01 09:42

長輩參與社交活動有助延緩認知功能退化。（慈濟提供）

長輩參與社交活動有助延緩認知功能退化。（慈濟提供）

〔記者歐素美／台中報導〕台灣已邁入「超高齡社會」，65歲以上人口比例達2成，9月21日是國際失智症日，台中慈濟醫院神經內科醫師游翔淄呼籲大眾關注失智症對家庭與社會的衝擊，建議應及早察覺長輩異常徵兆，把握黃金治療期，透過訓練認知與調整生活延緩病程，減輕照護負擔。

游翔淄表示，根據調查，國內65歲以上長輩失智症盛行率為7.99%，亦即每100人約有8人可能罹患失智症，隨年齡增長，盛行率呈倍數上升，女性病人比例又高於男性。阿茲海默症是常見退化性失智症類型，占比超過一半，其次是血管型失智症和巴金森氏症失智症，病程往往與高血壓、糖尿病、高血脂等慢性疾病相關。

台中慈濟醫院神經內科醫師游翔淄提醒大眾防治失智症。（慈濟提供）

台中慈濟醫院神經內科醫師游翔淄提醒大眾防治失智症。（慈濟提供）

失智症是大腦退化性疾病，會影響記憶、思考與執行功能，與正常老化的健忘不同！游翔淄指出，正常老化的健忘屬於「想不起來，但經提醒後能想起」，失智症病人則「連提醒也無法回想，彷彿事情未曾發生過」。提醒民眾若發現長輩出現短期記憶喪失、反覆做同一件事或講相同的話，甚至情緒易怒、猜疑，原本能勝任的工作變得吃力，就必須提高警覺。

游翔淄舉例，68歲失智症病患葉男，家人發現他近年常忘記事務，還一直反覆要去撕日曆，也變得比以前易怒。家屬意識到異常，陪同就診，經認知功能測驗與腦部影像檢查，確診為輕度阿茲海默症。藥物治療搭配日間照護與社區活動後，過去幾年病情並未明顯惡化，仍能維持基本生活自理能力，說明早期診斷與持續治療的重要。

游翔淄指出，除藥物治療，調整生活習慣同樣關鍵！建議長輩保持規律運動、維持社交參與、培養興趣愛好，並維持良好睡眠與生活作息，都有助延緩認知退化。地中海飲食也能降低高血壓、高血脂和糖尿病等共病引起的血管型失智症風險。

9月21日是國際失智症日，游翔淄期盼大眾多認識失智疾病，對病人多點同理心，消除誤解，更希望能早期介入發現失智症，延緩疾病惡化，也營造更多社會支持的友善環境，讓失智病人與家屬能獲得更多溫暖與支持。

台中慈濟醫院神經內科醫師游翔淄，評估患者認知功能。（慈濟提供）

台中慈濟醫院神經內科醫師游翔淄，評估患者認知功能。（慈濟提供）

常見失智症迷思和正確觀念。（慈濟提供）

常見失智症迷思和正確觀念。（慈濟提供）

