健康網》獨居阿伯在家倒地1天 竟「橫紋肌溶解」險喪命
〔健康頻道／綜合報導〕你今天關心爸媽了嗎？台南新樓醫院腎臟科醫師王婷翊在臉書專頁「腰子安娜／王婷翊醫師」指出，一名獨居阿伯因身體不適暈倒在家，家人發現時已經整整躺了一天。送醫檢查竟發現不只併發肺炎，還出現「橫紋肌溶解症」，差點傷到腎臟，後果相當嚴重。
躺太久＝肌肉壞死！
該名患者因長時間受壓、缺氧，加上能量耗盡，導致肌肉細胞內容物大量釋出，包括肌紅素（Myoglobin）、鉀、肌酸激酶（CK）等，嚴重甚至會引發急性腎衰竭。王婷翊提醒，很多人以為「橫紋肌溶解」只會出現在運動過度或劇烈撞擊的情況，但其實長時間壓迫、同一姿勢不動，也可能讓肌肉逐漸壞死。
每天一句問候很重要
王婷翊強調，獨居長輩一旦發生意外，不一定能立刻被發現，「不是每次倒下都有人在旁邊」，因此子女日常的一句問候，關心爸媽是否有「好好吃飯、喝水」，都能減少悲劇發生。
防患於未然，她也建議家中長輩可以佩戴智慧手錶，若有突發狀況，能即時傳送通知給緊急聯絡人，爭取黃金救援時間。認真工作之餘，也別忘了多陪伴與關心爸媽，因為健康才是最珍貴的禮物。
