自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》肩膀上有人坐著？ 「低頭族症候群」找上門

2025/09/01 13:56

莫名肩頸痠痛、頭痛，甚至眼窩脹痛，可能是長期姿勢不良導致；圖為情境照。（圖取自freepik）

莫名肩頸痠痛、頭痛，甚至眼窩脹痛，可能是長期姿勢不良導致；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你是不是常感覺肩膀上壓著一塊石頭？莫名肩頸痠痛、頭痛，甚至眼窩脹痛？合佗中醫診所中醫師在臉書專頁「合佗中醫診所」上提醒，小心這不是單純疲勞，而是「低頭族症候群」加上「不良姿勢」在偷偷搞鬼，造成頸肩部僵硬麻木、頭痛、膏肓痛、上臂及下背不適。

長時間滑手機、打電腦、追劇、沉迷手遊或瘋社群，讓低頭族成為現代最普遍的「文明病」受害者。中醫師指出，長時間低頭容易造成：

●頸部、肩膀痠痛僵硬甚至麻木；

●持續性頭痛、「膏肓痛」；

●上臂酸痛、下背不適；

這些症狀合併起來，就是俗稱的「低頭族症候群」。

低頭族容易頸部、肩膀痠痛僵硬甚至麻木；圖為情境照。（圖取自freepik）

低頭族容易頸部、肩膀痠痛僵硬甚至麻木；圖為情境照。（圖取自freepik）

中醫緩解對策：針灸＋伸展

想要舒緩這種「無形壓力」？中醫師建議，可透過針灸治療來放鬆局部緊繃肌肉，並依循經絡搭配特定穴位調理，加上熱敷、按摩，能有效改善不適。此外，平時也要多做「反向伸展」：例如頸部、手臂、腰部向後延伸，與低頭姿勢相反，才能幫助快速舒緩肩頸壓力。

別再小看「滑手機」這個習慣，當身體出現痠痛警訊，代表健康已經在亮紅燈！想要痠痛退散，就該從現在調整姿勢、搭配正確療法開始。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中