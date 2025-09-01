限制級
健康網》肩膀上有人坐著？ 「低頭族症候群」找上門
紀麗君／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕你是不是常感覺肩膀上壓著一塊石頭？莫名肩頸痠痛、頭痛，甚至眼窩脹痛？合佗中醫診所中醫師在臉書專頁「合佗中醫診所」上提醒，小心這不是單純疲勞，而是「低頭族症候群」加上「不良姿勢」在偷偷搞鬼，造成頸肩部僵硬麻木、頭痛、膏肓痛、上臂及下背不適。
長時間滑手機、打電腦、追劇、沉迷手遊或瘋社群，讓低頭族成為現代最普遍的「文明病」受害者。中醫師指出，長時間低頭容易造成：
●頸部、肩膀痠痛僵硬甚至麻木；
●持續性頭痛、「膏肓痛」；
●上臂酸痛、下背不適；
這些症狀合併起來，就是俗稱的「低頭族症候群」。
中醫緩解對策：針灸＋伸展
想要舒緩這種「無形壓力」？中醫師建議，可透過針灸治療來放鬆局部緊繃肌肉，並依循經絡搭配特定穴位調理，加上熱敷、按摩，能有效改善不適。此外，平時也要多做「反向伸展」：例如頸部、手臂、腰部向後延伸，與低頭姿勢相反，才能幫助快速舒緩肩頸壓力。
別再小看「滑手機」這個習慣，當身體出現痠痛警訊，代表健康已經在亮紅燈！想要痠痛退散，就該從現在調整姿勢、搭配正確療法開始。
