健康網》熬夜補「MeTime」晚睡 免疫、腦肝腎全受害
〔健康頻道／綜合報導〕「白天被工作壓得喘不過氣，晚上一定要追個劇才算補償！」「孩子終於睡了，滑手機滑到閉眼才甘願！」這樣的場景是不是很熟悉？翰醫堂中醫診所醫師蔡宜政在臉書專頁「翰醫堂 中醫診所」提醒，現代人習慣用「晚睡」偷回一點自己的時間，但長期下來，恐怕正在默默傷害健康，陷入惡性循環。熬夜對身體可能造成4大壞處：免疫力下降、肝臟代謝受阻、腦袋過勞、腎精消耗快，身體悄悄被透支。
●免疫力下降 病毒一找就中
睡眠不足會干擾免疫系統，導致感冒、久咳不癒、發炎恢復慢等問題。
●肝臟代謝受阻 情緒皮膚全出狀況
中醫認為「肝主疏泄、藏血」，夜晚是肝臟修復的黃金期。若長期晚睡，可能出現月經不規律、偏頭痛、皮膚暗沉、粉刺頻繁，甚至脾氣變得容易煩躁。
●腦袋過勞 情緒失控
長期熬夜會讓大腦疲勞，記憶力、專注力下降，情緒更容易起伏，甚至增加焦慮、憂鬱風險。
●腎精消耗快 未老先衰
中醫講「腎藏精，主生長發育與生殖」。晚睡習慣可能造成體力下滑、腰膝痠軟、掉髮、白髮提早出現，甚至影響性功能與泌尿健康。
蔡宜政提醒，如果長期有「晚睡補時間」的習慣，導致疲勞不解、情緒緊繃，務必要正視。透過中醫體質調理與安神助眠的方法，有機會幫助身體重拾平衡，找回健康作息與好眠品質。熬夜看似「犒賞自己」，其實正在偷偷「透支未來」，守護MeTime也要守護健康！
