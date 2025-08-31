自由電子報
健康 > 心理精神

健康網》改善失眠靠天然 研究推萵苣、核桃等6物可助眠

2025/08/31 21:20

全世界有1/3的人，都在與失眠奮戰。國外研究指出，牛奶、萵苣、核桃等食物，能幫助大腦袋安定，是天然的助眠幫手；圖為情境照。（圖取自freepik）

全世界有1/3的人，都在與失眠奮戰。國外研究指出，牛奶、萵苣、核桃等食物，能幫助大腦袋安定，是天然的助眠幫手；圖為情境照。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕全世界有1/3的人，都在與失眠奮戰。失眠不只是晚上翻來覆去而已，高血壓、糖尿病、中風、失智，甚至心臟病，都會因睡眠不足找上門。台北榮總遺傳優生科主任張家銘引述國外研究指出，牛奶、酸棗仁、萵苣、人參、五味子、核桃，能幫助大腦袋安定，是天然的助眠幫手。

張家銘於臉書專頁「基因醫師張家銘」發文指出，很多人會抱怨晚上難睡，愈睡愈清醒，隔天上班精神恍惚，脾氣也變差，有時甚至開始擔心影響了大腦健康。

根據2025年發表在《Foods》期刊的一篇綜述，研究人員發現很多生活中常見的食物，真的有助眠效果。牛奶、酸棗仁、萵苣、人參、五味子、核桃，這些看似普通的東西，對腦袋安定有助益。

●牛奶

牛奶裡裡的特殊胜肽會作用在GABA受體上，幫助放鬆、延長睡眠，還能減少焦慮。像發酵乳製品也有效，它們能調整腸道菌，間接讓睡眠變得更穩。

●核桃

核桃是簡單又有效的選擇。除了含有褪黑激素，還有活性成分能提升腦中的 GABA和血清素濃度，長輩每天吃1小把核桃，不但晚上比較好睡，連記憶力都跟著變好。

●酸棗仁

在中醫裡，酸棗仁是失眠常見藥材。現在科學也證實，它的皂苷和黃酮，能幫忙安神，還能調整壓力荷爾蒙，降低體內發炎反應。對於「腦袋關不起來」的焦慮型失眠，特別有幫助。

●五味子

它的成分能縮短入睡時間、延長睡眠，甚至和酸棗仁一起使用效果更好。傳統上中藥常常這樣搭配，現在研究也發現這組合真的有效。

●萵苣

萵苣看起來很普通，但它的萃取物其實能作用在GABA和腺苷受體上，幫助延長深睡眠，減少半夜醒來。甚至有研究在老人和孕婦身上發現，萵苣籽油能改善失眠，也沒有安眠藥的副作用。

●人參

人參皂苷不只補氣，還能調整睡眠結構，延長深層和快速動眼期的睡眠，甚至修復因睡眠不足造成的神經發炎和記憶受損。對白天很累、晚上卻睡不著的人，人參不只是補體力，也是幫腦袋「補電」。

張家銘建議，如果常常睡不好，睡前半小時來一杯溫牛奶，讓大腦慢慢冷靜下來。如果想吃點小零食，核桃是很好的選擇，日常飲食裡多放萵苣，除了補纖維，也能幫助調整睡眠。

張家銘提醒，對於容易焦慮、腦袋停不下來的人，最好在專業建議下，適度使用酸棗仁或五味子相關的產品。而需要同時補氣又改善睡眠的人參，最好是在醫師指導下使用，避免和其他藥物衝突。

