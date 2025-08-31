自由電子報
健康 > 杏林動態

秀傳接手市立岡醫25週年 院慶邀社區作伙來

2025/08/31 18:08

高雄市立岡山醫院25週年院慶活動，今（31）日上午在壽天國小校園熱鬧登場。（岡山醫院提供）

高雄市立岡山醫院25週年院慶活動，今（31）日上午在壽天國小校園熱鬧登場。（岡山醫院提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市立岡山醫院由秀傳醫療體系接辦屆滿25週年，今（31）日上午特別選在壽天國小舉辦院慶活動，邀請社區民眾、院內醫護人員及各界嘉賓共同歡慶，場面熱鬧非凡。

原為高雄縣立岡山醫院，1952年由前省議員吳瑞泰籌組，後因院方經營不善，縣府改為公辦民營，2000年起委由彰化秀傳醫療體系接辦，由於經營績效備受肯定，分別於2007年、2016年再度續約，2016年秀傳並投入1.5億元經費重新改建，強化結構安全及擴充醫療空間，提供北高雄民眾更友善、安全的就醫環境，秀傳醫療1988年接辦台南市立醫院時，即開創全國首家公辦民營醫院先例。

去（2024）年11月「高雄秀傳紀念醫院」熱鬧開張，成為全國首家進駐高雄科學園區的醫院，提供約700張床位醫療服務南台南及北高雄民眾。

今天岡山醫院25週年院慶活動熱鬧滾滾， 有社區表演、衛教闖關、公益展攤、異國美食攤位及抽獎活動，融合醫療專業、健康教育與在地情感，現場有如一場嘉年華會，包括秀傳醫療體系南部院區總院長蔡良敏、高秀醫院院長吳明和、名譽院長趙昭欽及立委邱志偉、林岱樺、柯志恩等人均出席盛會。

岡醫院長于慶龍致詞表示，岡醫創立以來，始終秉持「專業醫療、社區共榮」理念，持續精進醫療服務品質、更新醫療設備，並推動社區健康促進，他強調，醫療服務核心不僅在於專業技術的展現，更在於人文關懷與團隊協作的力量，期許團隊共同打造「病人安心、家屬放心、社區信任」的優質醫療環境。

