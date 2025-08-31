健康網》林書豪宣布退休 醫：8年前髕骨肌腱斷裂是重擊

林書豪今（31）日宣布退休。聯新國際醫院運動醫學科醫師程皓指出，8年前髕骨肌腱斷裂，造成他在傷後難以恢復到受傷前的狀態。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕37歲林書豪今（31）日宣布退休，「Linsanity」要結束長達15年職業籃球生涯，而他在球場拚戰十足也傷痕累累，最嚴重的是在NBA布魯克林籃網隊2017年傷到右膝的髕骨肌腱斷裂。聯新國際醫院運動醫學科醫師程皓指出，這一傷不僅影響了他的運動能力，也對他的職業生涯造成了深遠的影響。

最令人難忘是「林來瘋」旋風，自2010年與家鄉球隊─NBA金州勇士簽約後，在球壇發光發熱，至2012年他帶領紐約尼克隊創下7連勝，但也在拚戰中半月板撕裂，接受關節鏡手術，賽季報銷。

只要林書豪上場，對手絕對盯死他，也造成他老是掛傷號，胸部嚴重挫傷、膝部扭傷、背部痙攣、左膝疼痛、腳踝傷、大腿後肌拉傷、肱二頭肌挫傷，新舊傷痕交錯。最嚴重的是髕骨肌腱斷裂，在籃網隊整季報銷。

2024年新北國王對領航猿，林書豪受傷（左）退場休息。（資料照）

程皓指出，髕骨韌帶（Patellar tendon）是連接髕骨和脛骨的重要結構，主要功能是協助膝蓋的伸展和彎曲。這種傷勢對於籃球運動員來說是致命的，因為它直接影響到運動員的爆發力和跳躍能力。據研究，髕骨韌帶的損傷恢復期通常需要6到12個月，且許多運動員在傷後難以恢復到受傷前的狀態。

不過現在撇開保守治療，根據聯新國際醫院衛教資料指出，可以考慮積極的新療法。

●增生注射治療

以分批注射高濃度葡萄糖增生劑的方式，引起髕骨肌腱的輕微發炎，刺激身體啟動原有的修補反應，產生新的膠原蛋白，增加肌腱及韌帶的強度，達到修補作用，啟動身體「自癒能力」，回歸身體自然運作的增強療法。

●PRP自體濃縮血小板治療

PRP注射治療是抽取自身的血液，經離心純化出高濃度血小板，注射在髕骨肌腱及肌肉部位，血小板會釋放大量生長因子，修復受傷組織、促進膠原增生；強化膝蓋周邊軟組織微血管增生與軟骨組織的再生。不需要手術，沒有傷口，恢復快速不需要長期休養。

●震波治療

體外震波是一種非侵入性、不麻醉、不開刀的療法，可以促進髕骨微血管新生，幫助組織再生修復，臨床研究治療效果良好，對長年忍受運動傷害，以及慢性運動傷害是很好的治療方式。

●整合性中醫治療

整合針灸、理筋、正骨、手法，由國家隊隊醫級的中醫師親自治療，並搭配獨家配置之外用膏藥：黑玉斷續膏、關節炎貼、骨刺貼，內外合擊、中西併治，達到治癒的效果。

程皓說，運動員的職業生涯充滿了不確定性和挑戰，但林書豪所展現出的堅持與勇氣，將永遠激勵著未來的運動員。

