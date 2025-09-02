自由電子報
健康網》聊天、插話只講自己 3特徵交不到朋友

2025/09/02 08:51

聊天時總是忍不住打斷對方，無法尊重地聆聽對方表述，可能是「對話自戀症」；圖為情境照。（圖取自freepik）

聊天時總是忍不住打斷對方，無法尊重地聆聽對方表述，可能是「對話自戀症」；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕聊天時總是忍不住打斷對方、急著講自己的事？楊聰才診所院長楊聰財在臉書專頁「楊聰才診所」提醒，這種行為可能不是單純的習慣，而是一種被稱為「對話自戀症」的溝通問題。長期下來，不僅會破壞人際關係，還可能讓自己在人群中越來越孤單。

楊聰財指出，「對話自戀症」指的是在交流過程中，過度專注於自我表達，忽略了對方的需求與感受，讓對話淪為單向輸出。以下是常見3大特徵：

●無效對話：沒有真正聆聽，只顧自己說，看似交流卻毫無互動。

●糟糕溝通：一方滔滔不絕，另一方興致缺缺，談話變成自我展示。

●被動搶話：總等對方停頓時迫不及待插話，讓對方無法完整表達。

一方滔滔不絕，另一方興致缺缺，談話變成自我展示，是最糟糕的溝通模式；圖為情境照。（圖取自freepik）

一方滔滔不絕，另一方興致缺缺，談話變成自我展示，是最糟糕的溝通模式；圖為情境照。（圖取自freepik）

那麼，該如何改善「對話自戀症」？楊聰財建議，可以透過以下方式提升溝通品質：

●專心聆聽：有意識地給予對方更多發言空間，專注理解對方的想法與情感。

●聆聽回應技巧：簡單回應如「我理解」或「真的嗎？」能增強互動感。

●避免急於插話：放慢節奏，讓對方完整表達，才能建立更真誠的交流。

最後，楊聰財提醒，有些人之所以愛搶話，並非真正自戀，而是因為缺乏安全感，渴望獲得關注與認可。若能調整心態，學會享受平等的對話，不僅能改善人際關係，也能讓自己在交流中感到更自在。

