健康網》血壓超過130/80mmHg 醫：中風風險攀升
〔健康頻道／綜合報導〕「高血壓患者如果不想讓孩子推輪椅、翻身、洗澡和擦屁股，那就快認真吃血壓藥吧！」宇平診所心臟內科醫師劉中平在臉書專頁「劉中平醫師的心臟科筆記」發文呼籲，高血壓是腦中風最主要的危險因子，患者若忽視控制，後果可能讓自己和家人都陷入長期痛苦。
劉中平指出，高血壓患者罹患腦中風的比例超過6成，即使是最輕度的高血壓，只要血壓超過130/80mmHg，中風風險就會上升超過10%。更令人擔憂的是，大部分沒有規律吃藥控制的患者，血壓往往超過150mmHg。
「只要看過腦中風患者不良於行的生活，就知道有多痛苦；照顧過患者的家屬，更能體會長期壓力與經濟負擔。」劉中平說，許多家屬甚至會提前拜託醫師「勸病人吃藥」，避免悲劇發生。
劉中平強調，吃高血壓藥不只是為了自己，更是為了不增加孩子的負擔。因為一旦中風，除了沉重的醫療費用與看護支出，最直接的就是讓家人承擔沉重的照顧壓力。
「所以，如果不想腦中風、不想拖累孩子，最簡單的方法，就是從現在開始規律服用血壓藥，控制血壓。」
