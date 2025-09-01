健康網》高溫+紫外線爆表 食藥署：防曬3招才安心

未來一週仍是典型的夏季天氣，衛福部食藥署提醒，高溫氣候下不能只有防曬，更要留意物理性的遮蔽更重要；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕夏天還沒結束，未來一週仍是典型的夏季天氣。中央氣象署說明，氣溫方面，大台北地區、部分中南部近山區有局部36度以上高溫，紫外線容易達到危險或過量等級。衛福部食藥署提醒，高溫氣候下不能只有防曬，更要留意物理性的遮蔽更重要。

中央氣象署說明，今日至未來一週以高溫炎熱、有局部午後雷陣雨天氣為主，紫外線容易達到危險或過量等級，民眾外出務必注意防曬、補充水分。

由於天氣仍舊非常炎熱，民眾最好要留意預防熱傷害。衛福部食藥署曾在臉書「TFDA 化粧品安全使用」提醒，防曬化粧品無法「完全」防止紫外線傷害，透過物理性的遮蔽才重要。

食藥署分享民眾，正確的防曬3招如下：

1要：要避免在上午10點至下午3點之間，曝露在陽光下。

2擦：塗抹適當防曬產品，以防止肌膚曬傷及曬黑。防曬乳的塗抺量，以10元硬幣大小為主，一般日常生活以SPF15就足夠，陽光下活動則選擇防曬係數較高，具UVA防護功能產品，建議每2-3小時或用毛巾擦拭皮膚以後，重新塗抹以補足量的防曬品。

3遮：出門可適時撐陽傘、戴帽子、戴太陽眼鏡，穿淡色長袖衣服防曬。

