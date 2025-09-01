自由電子報
晴時多雲

健康 > 護眼顧齒

健康網》做陶瓷貼片 牙醫：搞定3牙疾才可做

2025/09/01 14:40

台中東隆牙醫師劉馥萱指出，有蛀牙或牙周病、齒質嚴重受損、上下牙咬合不良等情況，都需要先治療與改善，否則貼片容易脫落、耐用度也會受到影響。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕很多人在考慮陶瓷貼片時，常會擔心：「是不是年紀大了就不能做？」台中東隆牙醫師劉馥萱指出，其實陶瓷貼片並沒有嚴格的年齡限制！真正影響能否進行的關鍵，在於牙齒與牙周的健康狀況。像是有蛀牙或牙周病、齒質嚴重受損、上下牙咬合不良等情況，都需要先治療與改善，否則貼片容易脫落、耐用度也會受到影響。不過建議在18歲以後牙齒發育完全再做。

劉馥萱在臉書專頁「劉馥萱醫師 假牙贋復家庭牙醫」發文提到，以下3情況需要先處理好，才適合做貼片。

1.有蛀牙或牙周病：這些問題需要先治療，否則貼片容易脫落或失敗。

2.嚴重咬合不良：若上下牙齒咬合不穩，貼片會承受過大壓力，影響耐用度。

3.齒質嚴重受損或不足：牙齒斷裂、嚴重磨耗，可能需要做其他修復。

劉馥萱說明，通常會建議在18歲以後，因為這時牙齒多已發育完成。只要口腔健康，不論是學生、上班族，甚至熟齡族群，都能依照需求透過陶瓷貼片來改善笑容。陶瓷貼片並不是年齡限定的療程，而是需要依照牙齒條件與個人需求來量身設計。先把口腔健康照顧好，每個階段的你，都能擁有更自然、自信的笑容。

