健康網》比課後班更重要！ 心理師：父母陪伴上下學提升親子關係

2025/09/04 20:05

心理師許嬰寧提到，最好的陪伴方式，就是多陪孩子上下學；示意圖。（圖取自freepik）

心理師許嬰寧提到，最好的陪伴方式，就是多陪孩子上下學；示意圖。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代父母經常身兼多職，要照顧長輩、要工作、還要照顧孩子。心理師許嬰寧在粉專「初和心理」說明，照顧孩子除了給予他吃住的基本生理需求以外，花時間陪伴也是大多父母最在乎的部分。當孩子開始上學之後，父母也開始調適自己生活的腳步，重新回到職場、或是開始接觸其他活動，重新調配自己的重心。這些家庭的變化，都會影響到自己和孩子相處的時間，而最好的陪伴方式，就是多陪孩子上下學。

許嬰寧提到，孩子上學以後，對父母來說是一個莫大的改變，對孩子更是作息上的挑戰。孩子的生活圈和人際關係都開始有新的體驗，也將面對許多未知的考驗，而父母雖然不能在現場陪伴孩子面對所有的挑戰，但一樣需要陪伴孩子度過心理發展的重要階段。

許嬰寧分享，小孩開始上學後可以陪伴孩子的4方法。

1. 陪孩子調整作息

開始上學後，對很多孩子來說第一個要適應的就是作息。不再像以前一樣，可以在任何時間點起床、吃飯、玩耍、睡午覺，在學校當中，都有一定的團體規律，讓孩子必須學習遵守。父母首先要幫助孩子練習規律早睡，定時起床，有充裕的時間準備面對每一天，減少上學的焦慮和抗拒。即使這樣會違背父母本身的作息，也要讓孩子了解作息規律的重要性，培養孩子開始負責。

2. 觀察孩子對上學的反應

在上學的途中，是孩子最容易釋放情緒的時候。上下學途中是環境轉換的關鍵點，孩子面對離開溫暖的被窩和舒適的家，去學校是興奮還是焦慮的？孩子結束一天或半天的學校生活後，談論或展現的情緒是雀躍還是郁悶的？在上下學的途中最能清楚展現。有些孩子不擅長言詞表達，父母可以引導，了解孩子對於上學的感受，上學所需要的文具和需要繳交的作業，及早協助孩子排除困難。

心理師許嬰寧提到，父母可以引導，了解孩子對於上學的感受，上學所需要的文具和需要繳交的作業，及早協助孩子排除困難；示意圖。（圖取自freepik）

心理師許嬰寧提到，父母可以引導，了解孩子對於上學的感受，上學所需要的文具和需要繳交的作業，及早協助孩子排除困難；示意圖。（圖取自freepik）

3.接收孩子的經驗和情緒

孩子在上學後的成長非常快速，接觸到許多家裡沒有的事物。父母總會在不經意的時候突然發現孩子竟然學會了什麼，見識到了什麼，甚至是成就了什麼。上下學的途中，是孩子展現分享的好機會。給孩子完整的注意力（undivided attention），讓他展現他的各種所學，在孩子記憶猶新且充滿盼望的分享當中，接收他的主動訊息，可以培養孩子與父母互動的意願。

4.認識孩子的興趣和同伴

學校提供了孩子各式的嘗試，新鮮的活動，父母藉由這些活動，可以更了解孩子的專長和興趣，了解孩子對於不同老師的感受，喜歡和哪些同伴在一起，當父母未來可以正確指出孩子的興趣所好、孩子要好的同學名字，都會正向增強孩子對自我的信心以及和父母的親密感。父母展現出濃厚的好奇心，會讓孩子感覺被完整接納。

心理師許嬰寧提到，當工作結束之後，將孩子接回家的時候，也要陪伴孩子整理當天的生活經驗，了解孩子的適應狀況；示意圖。（圖取自freepik）

心理師許嬰寧提到，當工作結束之後，將孩子接回家的時候，也要陪伴孩子整理當天的生活經驗，了解孩子的適應狀況；示意圖。（圖取自freepik）

許嬰寧表示，很多時候父母為了工作，必須將孩子暫時托付給安親班或是爺爺奶奶，但安親班或是爺爺奶奶，皆無法取代父母的重要角色。當工作結束之後，將孩子接回家的時候，也要陪伴孩子整理當天的生活經驗，了解孩子的適應狀況。

許嬰寧補充，讓孩子感覺到父母規律的關心和鼓勵，可以降低孩子負面情緒累積。和孩子之間建立起信任和安全的關係，是親子之間最重要的資產。

