健康網》網紅HOOK得急性甲溝炎 醫：劇痛難耐

網紅HOOK自曝因太累了手指腫起來還有膿包，雖然人在歐洲但怕惡化，趕忙就醫。亞東醫院皮膚科醫師王淑惠指出，急性甲溝炎可能產生劇痛，讓人痛不堪言。（取自HOOK臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕YouTuber HOOK自曝因太累了，手指腫起來，又翻了很舊很舊的書後，手指長出膿包。雖然人在歐洲還是去就醫治療，「希望我的無名指不要不見」。亞東醫院皮膚科主任王淑惠醫師指出，急性甲溝炎可能產生劇痛，讓人痛不堪言。

根據亞東醫院衛教資料指出，急性甲溝炎是細菌感染所造成，常見病菌是金黃色葡萄球菌，其次為鏈球菌及綠膿桿菌，當指甲周圍軟組織有小破損，細菌容易侵入傷口，因而發生急性甲溝炎。

王淑惠說，甲溝炎則依據感染原因、症狀表現及發病時間，又分為急性與慢性2種。急性甲溝炎除了紅腫特徵外，還有以下3特徵：

1.突然發作

急性甲溝炎是突發性，可能是單一手指，或多隻手指同時發生。

2.細菌感染造成

病菌是金黃色葡萄球菌，其次為鏈球菌及綠膿桿菌，當指甲周圍軟組織有小破損，細菌容易侵入傷口，因而發生急性甲溝炎。

3.有紅、腫、熱、痛症狀

急性甲溝炎發作時，指（趾）甲周圍的軟組織突然發生紅腫、灼熱、疼痛症狀，有時還會形成膿包，至於疼痛的程度，有人用「滿清十大酷刑」等級形容，手指周圍的神經分布相當密集，發生甲溝炎時，可能產生劇痛，讓人痛不堪言。

網紅HOOK的手指發炎、起膿包。亞東醫院皮膚科醫師王淑惠說，若有膿包產生，就會靠切開引流進行改善。（取自HOOK臉書）

王淑惠指出，會依症狀程度進行治療，一般情況是使用外抗生素藥膏治療，若發炎症狀嚴重，會開立口服抗生素治療，若有膿包產生，則會切開引流改善。

她也指出，若有2種習慣或毛病，急性甲溝炎會反覆發生，吸吮手指及咬指甲或嵌甲。嵌甲是指甲插入甲側的指肉裡的一種毛病，有人是家族遺傳性捲甲，天生甲面過寬或趾骨發育異常；有人是習慣將指（趾）甲修剪過短，導致甲面嵌入指（趾）肉深處，還有人是穿著不合腳的鞋子，腳趾受到外力擠壓、變形，出現損傷，因而造成急性甲溝炎。

因此，王淑惠建議，預防急性甲溝炎最好的做法，是從養成良好生活習慣做起，包含改掉吸吮手指、咬指甲習慣；修剪指（趾）甲時，應使用乾淨的指甲剪，同時要避免指（趾）甲修剪太短，形成嵌甲；也要挑選穿起來合腳的鞋子，才能減少急性甲溝炎的發生。

