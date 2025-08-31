限制級
台南O型血庫存仍不足 林俊憲號召鄉親挽袖捐熱血
〔記者王俊忠／台南報導〕由於今年7月後，南部颱風、雨勢不斷，捐血中心血液庫存曾出現嚴重不足困境，民進黨台南市立委林俊憲響應社會公益、為補充醫療用血庫存，31日在台南市中西區永華路一段服務處舉辦「捐熱血・憲真情」公益活動，吸引許多熱血民眾參加。台南捐血站表示，目前O型血庫存較為不足，歡迎O型人踴躍挽袖。
林俊憲表示，捐血不僅能幫助醫療急需用血的病患，也是一種具體實踐「人飢己飢、人溺己溺」精神的方式，呼籲大家攜手用愛心慨捐熱血、守護更多家庭的健康與希望。
此次捐血活動由奇益企業公司主辦，林俊憲立委服務處、寶雅國際公司協辦，並獲得台南市議會多位議員熱心支持，包括議長邱莉莉、副議長林志展、市議員周嘉韋、沈震東、李啟維、林依婷、蔡筱薇及李宗霖，共同攜手推廣捐血公益。
林俊憲強調，台灣向來有「人情味濃厚」的美譽，希望透過「捐熱血・憲真情」活動，號召更多民眾加入捐血行列，為醫療體系注入溫暖能量，也展現台南人樂於助人的精神。
