健康網》男性更年期難察覺！ 醫：睡飽仍疲憊是警訊

2025/09/01 17:10

顧家醫療總院長顧芳瑜提到，更年期現象為:出現性慾減退、精神或體力下降、情緒低落、勃起功能變差、體重增加等。如同時出現並且符合其中3項以上，就要提高警覺；情境照。（圖取自freepik）

顧家醫療總院長顧芳瑜提到，更年期現象為:出現性慾減退、精神或體力下降、情緒低落、勃起功能變差、體重增加等。如同時出現並且符合其中3項以上，就要提高警覺；情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你以為「更年期」只屬於女性嗎？其實，男人也會遇上！顧家醫療總院長顧芳瑜提到，臨床上，40～55歲男性常因睪固酮逐漸下降，出現性慾減退、精神或體力下降、情緒低落、勃起功能變差、體重增加等狀況，卻往往被誤以為只是「老了」。他提醒，如同時出現並且符合其中3項以上，就要提高警覺！盡早找信任的泌尿科診所做檢查。⠀⠀⠀⠀⠀⠀

顧芳瑜在臉書專頁「顧家醫療 顧芳瑜泌尿科診所」指出，最常見的表現，就是夜晚常常失眠或淺眠，即使睡得再久，早上起來仍然覺得全身疲憊、毫無精神。同時，對另一半失去「性」趣，甚至連勃起功能也逐漸下降。

顧芳瑜說明，很多男性也會出現情緒不穩，例如容易焦躁、憂鬱。隨著荷爾蒙逐漸下降，代謝也會受影響，體態開始走樣：腹部脂肪堆積、肌肉量減少，甚至可能出現女乳現象，讓人感覺精力與外貌都不如以往。

顧家醫療總院長顧芳瑜提到，最常見的表現，就是夜晚常常失眠或淺眠，即使睡得再久，早上起來仍然覺得全身疲憊、毫無精神；情境照。（圖取自shutterstock）

顧家醫療總院長顧芳瑜提到，最常見的表現，就是夜晚常常失眠或淺眠，即使睡得再久，早上起來仍然覺得全身疲憊、毫無精神；情境照。（圖取自shutterstock）

⠀⠀

顧芳瑜表示，男性更年期治療方式分成許多種類，醫師會根據你的需求與檢查數據量身選擇：

1.DHEA組合：溫和促進身體自然分泌睪固酮，適合有生育需求的男性，但療程較長。

2.短效針劑：見效快，但需要頻繁回診。

3.長效針劑：3個月打1次， 改善穩定、幫助代謝。

4.鼻噴劑：鼻腔黏膜吸收，簡單不麻煩。

5.凝膠：塗抹吸收，簡單不麻煩。

顧芳瑜提醒，藥物治療固然重要，但別忘了日常保養也能幫大忙！規律運動、多攝取高蛋白（雞胸肉、魚、豆類），同時補充富含鋅、硒、維生素D的食物（海鮮、堅果、鮭魚），再加上保持愉快心情、和家人朋友多交流，才能真正幫助你穩定度過男性更年期，重拾自信與活力！

顧芳瑜補充，實際狀況需由專科醫師評估。療效因人而異，治療皆可能有適應症、禁忌症與風險，建議與醫師充分討論後再行選擇。

