健康 > 醫療急先鋒

健康網》27年「浴血」手術鞋榮退 台大婦醫感性告別「老戰友」

2025/08/31 15:15

台大婦醫施景中在臉書曬出27年手術鞋，「老戰友」（圖左邊）將退休，他感謝陪著他救回無數生命。（圖取自台大婦醫施景中臉書）

台大婦醫施景中在臉書曬出27年手術鞋，「老戰友」（圖左邊）將退休，他感謝陪著他救回無數生命。（圖取自台大婦醫施景中臉書）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你在工作中，可有守護自己衝過無數次挑戰的「老戰友」？對台大婦產科醫師施景中來說，27年來不分晝夜，陪伴他在開刀房用的鞋子，就是他最親密的「老戰友」。這鞋累積不少孕婦流下的血，喜迎新生兒的第一聲啼哭，現在它因為老舊終是必須退休，施景中感性地說「會懷念我的老戰友，那一雙沾滿血的鞋子。」

聽說古早時代，外科醫師在手術房只穿木屐，避免腳踩電刀踏板的時候漏電被電到。施景中在臉書專頁「Jin-Chung Shih」發文說，他學生的時候，好像還有看過這幕情景。接著他話峰一轉，分享照片介紹，「左側這一雙鞋，是我開始當主治醫師之後，在開刀房用的鞋子」、「到現在27年了，陪我走過無數戰役，沾滿累積了不少孕婦流下的血。」

施景中說，他愛乾淨，每次大出血開刀完，一定會用布仔細把血跡抹掉。但是腳底板那一面，因為有許多凹槽防滑紋，血沒有辦法擦乾淨，因此留下厚厚黑黑一層血污。

他還記得很多年前，有一次在大開刀房開植入性胎盤，孕婦出血1萬多毫升，這一雙鞋整個淹在血泊中，手術後整個黏在地上動彈不得。那時候有位泌尿科的教授透過手術室的觀察窗，觀察到這驚心的一幕，還問他發生了什麼事情。

「既使如此，這雙鞋子我還是必須要讓它退休了。」施景中表示，由於辦公室空間不夠，櫃子中的新鞋還是必須要拿出來穿。 右邊這一雙鞋是他在10多年前，於雲林分院當主任的時候，同仁幫他做的全新的鞋子。他現在會把它拿出來穿，一直穿到退休。

「不過我還是會懷念我的老戰友，那一雙沾滿血的鞋子。」施景中滿懷感謝地說著。這則貼文引來不少網友的按讚，有粉絲說，是一雙救了好多媽媽的一雙手術鞋。也有粉絲留言，感謝施仁醫滿滿戰績，就是拼搏為台灣媽媽與幼苗、守護者，感謝那雙充滿血跡的鞋，很多的守護。

