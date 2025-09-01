自由電子報
晴時多雲

健康 > 心理精神

健康網》別為了證明而忙！ 心理師：壓力過大要檢視動機

2025/09/01 15:40

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新提到，這些動機聽起來很單純，但背後其實包含了期待、害怕與渴望。（圖取自freepik）

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新提到，這些動機聽起來很單純，但背後其實包含了期待、害怕與渴望。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「你是要證明給誰看呢？」台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新提到，這是一句自己在諮商中，常常想對孩子、也想對大人說的話。孩子們會告訴他：「因為不想被罵」、「因為想要被稱讚」、「因為可以拿到獎勵」、「因為覺得很好玩」。這些動機聽起來很單純，但背後其實包含了期待、害怕與渴望。你是否覺得很熟悉？因為長大之後，我們也一樣。

只是，角色換了一下。小時候怕被爸媽和老師罵，長大後就怕主管和同事不滿；小時候期待獎勵和貼紙，長大後變成加薪、年終、升遷；小時候渴望被稱讚，長大後追求的則是成就感與自信心。

黃閎新在臉書專頁「前蹺家青少年 黃閎新 臨床心理師」分享，動機沒有好壞之分，它們能推動我們努力，給我們方向與力量。只是，當某一種動機「過頭」的時候，壓力也會隨之而來。有人明明已經很累，卻還是逼自己加班，只因為不想輸給別人；有人明明對事情已經沒有興趣，卻還是硬撐，因為怕被貼上「不夠努力」的標籤。

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新提到，有人明明已經很累，卻還是逼自己加班，只因為不想輸給別人，怕被貼上「不夠努力」的標籤。（圖取自freepik）

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新提到，有人明明已經很累，卻還是逼自己加班，只因為不想輸給別人，怕被貼上「不夠努力」的標籤。（圖取自freepik）

黃閎新也分享自身經驗，曾聽過大人這樣說：「我不知道自己為什麼這麼焦慮，就是覺得不能停下來。」那份「不能停」，有時候是因為在證明什麼，給爸媽、給老師、給主管、給身邊的人看，卻不一定是為了自己。

他常提醒孩子，也提醒身邊的大人：在努力之前，先問問自己「我是在追求什麼？是害怕失去肯定，還是真心想要完成？」如果你發現壓力大到快喘不過氣，也許代表某個動機拉得太緊了。

黃閎新補充，真正能陪你走得長遠的，不是「證明給別人看」，而是「找到自己的節奏與價值」。當你清楚自己為什麼努力，就算前方的挑戰再大，你也會更篤定，因為那份力量，來自你自己。

