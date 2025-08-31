顛覆卡路里迷思！研究：吃超加工食品 就算沒過量也會胖

超加工食品是指經過多重工業程序處理，並大量添加糖、鹽、油、人工香料、色素、防腐劑等非天然成分的食品；情境照。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕算準卡路里也沒用！根據科學新聞網站《ScienceDaily》報導，一項國際最新研究徹底顛覆了傳統的熱量計算迷思，科學家透過嚴謹的人體實驗證實，即便在攝取相同卡路里的前提下，食用「超加工食品」（ultra-processed foods）的人，仍會比食用未加工食品的人，增加更多的體重與脂肪。

這項由哥本哈根大學等機構合作的研究，招募了43名健康年輕男性，讓他們分別進行為期3週的超加工飲食與未加工（或最低加工程度）飲食。實驗設計極為嚴謹，2種飲食的總卡路里、蛋白質、碳水化合物與脂肪含量完全相同。

同樣熱量、不同結果 體脂多增1公斤

研究結果令人震驚：無論受試者攝取的是正常熱量還是額外增加500大卡的熱量，在食用超加工食品的3週期間，他們平均都會比食用未加工食品時，多增加約1公斤的體脂肪。此結果明確指出，致肥的元凶，可能並非熱量本身，而是食品的「加工性質」。

不只變胖 更吃下塑化劑影響男性生殖力

研究團隊還有更驚人的發現。科學家在分析受試者的血液樣本後，發現在食用超加工食品期間，男性體內一種常用於塑膠製品、會干擾內分泌的有害塑化劑「鄰苯二甲酸酯」（phthalate cxMINP）的水平，出現了令人憂心的顯著升高。

與此同時，這些男性的睪固酮（testosterone）與促卵泡激素（follicle-stimulating hormone）水準則呈現下降。這兩種荷爾蒙對於精子的生成至關重要，顯示超加工食品不僅會讓人變胖，更可能對男性的生殖健康構成直接威脅。

研究資深作者巴雷斯（Romain Barrès）教授警告，超加工食品的長期危害驚人，各國應修正現有的營養指南。這項重大研究成果，已發表於權威期刊《細胞代謝》（Cell Metabolism）。

