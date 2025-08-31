自由電子報
健康網》木瓜顧眼、調節免疫 保鮮4法鎖住香甜

健康網》木瓜顧眼、調節免疫 保鮮4法鎖住香甜

2025/08/31 19:20

農糧署提到，木瓜未成熟前，應先放置於陰涼通風處，待果實完全轉色，或果梗附近已軟化，則代表已轉成熟，應儘速食用或放入冰箱冷藏。（圖取自freepik）

農糧署提到，木瓜未成熟前，應先放置於陰涼通風處，待果實完全轉色,或果梗附近已軟化,則代表已轉成熟,應儘速食用或放入冰箱冷藏。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕木瓜全年皆有生產，又以夏秋兩季為盛產期，農糧署於臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」分享，木瓜口感細緻、風味香甜，鮮食或打果汁都美味。因為木瓜屬於「後熟型」水果，未成熟前，應先放置於陰涼通風處，待果實完全轉色，或果梗附近已軟化，則代表轉已成熟，應儘速食用或放入冰箱冷藏。

農糧署表示，木瓜富含維生素A、B和C、葉酸、鉀、鐵、鈣等營養，營養師高敏敏則於臉書提到，紅木瓜中的維生素A可保護眼睛、保持皮膚的滋潤；維生素C讓皮膚水噹噹；葉酸能幫助換季時刻調節免疫、孕媽咪也很適合吃。

保存木瓜 4秘訣

及時冷藏：木瓜成熟後，建議以廚房紙巾包裹、再裝入塑膠袋冷藏，維持保濕保鮮效果。

切塊冷凍：若一次購買量較多，可切塊後冷凍，後續可供打果汁用。

注意季節：雨季購買的木瓜保存期較短，應妥善保存、儘速食用。

發霉別吃：木瓜表面或蒂頭發霉，菌絲可能已深入內部，應整顆丟棄。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

