健康網》大明星皮膚癌警訊！ 「地獄廚神」戈登、休傑克曼都中招

好萊塢名星「金鋼狼」休傑克曼也曾罹患基底皮膚癌，且多次復發相當困擾。（資料照）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「地獄廚神」英國明星主廚戈登．拉姆齊（Gordon Ramsay），在IG自曝罹患基底細胞癌，他以毒舌評論聞名，傳出罹癌消息令人震驚。事實上，不少名人也都曾傳出罹患皮膚癌，像是「金鋼狼」澳洲男星休傑克曼，或是港星謝霆鋒，引起社會大眾關心皮膚癌的警訊。專家指出，一旦發現皮膚上有不尋常的贅生物、潰瘍或腫塊，最好進一步就醫診斷。

不只英國明星主廚戈登．拉姆齊，自曝罹患基底細胞癌，在《X戰警》系列電影中扮演「金鋼狼」的澳洲男星休傑克曼，也曾在2013年底罹患「基底皮膚癌」，雖2度手術切除癌細胞，但在後來的18個月內竟復發4次，他2017年來台宣傳電影《羅根》之前，癌細胞似乎又有了復發跡象，當時他還在社群媒體上PO出自己治療後鼻子貼著繃帶的照片。

請繼續往下閱讀...

休傑克曼當時表示，從小長大在澳洲、熱愛在戶外趴趴走，從小就不知什麼是「防曬」，總是開心在炙熱的大太陽底下活動，才導致罹癌。他總是提醒粉絲們：「一定要擦防曬！」

謝霆鋒則是在拍片時，發現頭上有黑痣，他當時不以為意，直到發現頭上的黑痣變大，才赴醫院檢查，後來檢查發現是黑色素瘤，所幸切片結果為良性。

皮膚癌有幾種

根據衛福部彰化醫院衛教資料指出，陽光中存在有肉眼看不見，比可見光的波長還短的紫外光，它會使表皮細胞去核糖核酸變性，造成細胞的傷害。如果長期暴露，會造成皮膚褐色雜斑日光角化症，日後有形成皮膚癌的趨勢。皮膚的惡性腫瘤主要可分為下述3種：

●基底細胞癌

基底細胞癌通常的表現是光亮、膚色的小腫瘤，好發於頭臉、頸和手部，這種皮膚癌比較好發於白膚色、淡眼珠、淡毛髮，而且容易為日光灼傷的高加索種族。這種癌症生長緩慢而通常不會轉移到其他部位，但是它會往皮膚下延伸侵犯骨頭造成肢體變形。

●上皮細胞癌

上皮細胞癌好發於耳朵、臉部、唇和嘴部，形狀為紅色麟屑狀角化腫塊，它們有時會發生在腿或腹壁等受到慢性傷害或輻射的部位。上皮細胞癌通常會發展成大而蕈樣狀的腫塊，而且有轉移到其他部位的可能。

●黑色素細胞癌

黑色素細胞癌，這是比較不常見但卻是十分嚴重而且容易轉移的皮膚癌，表面上就像深黑色的痣，而有著不均勻的顏色分布和不規則的形狀，這黑褐色有時會轉變成紅色、藍色甚至白色。因為皮膚癌去世的病人中，大約有3/4是罹患黑色素細胞癌，如此可見黑色素癌之可怕。

衛福部彰化醫院衛教資料指出，任何癌症，早期診斷、早期治療是很重要的，況且皮膚腫瘤長在任何部位，只要仔細觀察都能及早發現，而且割除它也比較容易，所以對人體最大器官的癌症，我們更應提高警覺。任何人如果發現皮膚上有不尋常的贅生物、潰瘍或腫塊顏色、形狀改變、容易流血或結痂、傷口不易癒合等等，都應會診醫師診斷。

衛福部彰化醫說明，如果證實是皮膚癌，醫師會依此腫瘤侵犯的部位大小和惡性程度來決定治療方式：如放射療法、外科切除法、電燒刮除法、冷凍療法和局部化學療法等等。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法