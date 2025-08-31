抗生素骨水泥植入 助膝關節感染患者重獲行動力

58歲楊先生長期受左膝關節反覆感染所苦，營新醫院醫療團隊成功施行「左膝關節清創合併抗生素骨水泥植入手術」，恢復順利。（營新醫院提供）

〔記者王涵平／台南報導〕58歲楊先生長期受左膝關節反覆感染所苦，行走功能嚴重受限，甚至需仰賴助行器才能維持日常生活。經柳營奇美醫院轉診至營新醫院，由骨科醫師陳俊良醫療團隊接手，成功施行「左膝關節清創合併抗生素骨水泥植入手術」，術後感染獲得良好控制，病況逐步穩定，恢復順利。

楊先生過去因壞死性筋膜炎併發敗血症，曾接受多次清創與皮膚移植手術，但左膝感染依舊反覆發生。經陳俊良詳細評估與X光檢查，發現膝關節已有嚴重蝕骨變化，且細菌培養顯示為棒狀桿菌（Corynebacterium striatum）感染，隨即安排手術，透過徹底清創並植入抗生素骨水泥假體，有效控制感染來源。

陳俊良與醫療團隊從術前風險評估、術後連續性被動運動機器（CPM）訓練，到復健治療與步態指導，皆由團隊全程把關，出院準備小組也在陳俊良建議下，協助評估病人家庭照顧資源與輔具使用，讓治療與後續生活能夠無縫銜接。

陳俊良強調，對於反覆感染且關節骨骼結構已受破壞的患者，抗生素骨水泥假體植入是一種有效的殺菌策略，不僅能根治骨髓感染，也不需要長期住院施予靜脈注射抗生素，讓病患免於挨針之痛，加上抗生素假體是活動式的仿生膝關節，可以大幅保留膝關節的活動度及穩定性，提供較好的活動力及生活品質，還能爭取後續重建手術的最佳時機。

