健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》粗脖子易患心血管疾病？ 研究：頸圍尺寸藏警訊

2025/08/31 11:31

研究指出，頸圍可為健康提供額外的資訊，頸部較粗的人患多種心血管疾病的機率較高；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕長期以來，醫生一直依賴身體質量指數 （BMI） 和腰臀比等指標來評估健康風險。然而，研究人員卻越來越關注一個意想不到的指標：頸圍。

The Conversation》報導指出，粗脖子可能代表力量，就像重量級拳擊手或橄欖球運動員一樣，但是研究表明，它可能預示著令人擔憂的健康問題。BMI 是用體重除以身高來估算體脂，但它可能無法完全地反映全部情況。一個競技健美運動員的BMI可能很高，但顯然並不肥胖。這時，頸圍可為健康提供額外的資訊。

研究表明，頸部相對於身體尺寸較大的人，患有多種嚴重健康問題的風險更高。這種關聯在於頸部尺寸揭示了脂肪分佈情況，尤其是在上半身。本質上，頸圍是內臟脂肪的代表，內臟脂肪是包裹在器官周圍的有害脂肪。頸部較粗的人患多種心血管疾病的機率較高，包括，高血壓、心房顫動和心臟衰竭。

頸圍也與冠狀心臟病相關，這種疾病會使通往心臟的主要動脈變窄，進而限制富含氧氣的血液流動。同時，頸圍增大會增加罹患第2型糖尿病和妊娠糖尿病的風險，也可能與阻塞性睡眠呼吸中止症有關，這種疾病會導致睡眠期間呼吸反覆停止和開始。

頸圍安全值

那麼，什麼樣的頸圍才算有風險呢？對男性而言，17英吋（43公分）或以上會增加健康風險；對女性而言，臨界值則是14英吋（35.5公分）或以上

想知道自己的頸圍，用捲尺測量頸圍只需幾秒鐘。只需將捲尺繞過脖子最細的部分，確保捲尺貼合但不勒緊即可。這種簡單的測量方法或許能提供寶貴的洞察，

即使你的頸部尺寸超過這些研究的數值，不必驚慌，但需要認真對待。頸部尺寸只是整體健康狀況的一部分，但卻是一個經常被忽視的重要因素。

好消息是，頸圍可以透過改變生活方式來改變。有氧運動和肌力訓練有助於減少上半身脂肪。優質睡眠有助於代謝調節和恢復。富含豆類、水果和蔬菜的均衡飲食可以提供必需的營養，且不會攝取過多的卡路里。

