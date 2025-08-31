自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

重大發現！血流受阻致免疫系統老化 竟成癌症生長溫床

2025/08/31 11:23

最新研究指出，血流受阻會讓免疫系統未老先衰，失去攻擊癌細胞（圖）的能力，反而成為癌細胞生長的溫床；癌細胞示意圖。（圖擷取自Freepik）

最新研究指出，血流受阻會讓免疫系統未老先衰,失去攻擊癌細胞(圖)的能力,反而成為癌細胞生長的溫床;癌細胞示意圖。(圖擷取自Freepik)

紀麗君／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據科學新聞網站《SciTechDaily》報導，美國紐約大學朗格尼健康中心（NYU Langone Health）一項最新研究揭示，血流受阻（缺血）不僅是心血管疾病警訊，更會加速骨髓老化，使免疫系統失衡，最終助長癌細胞生長。實驗顯示，腿部動脈血流受阻的小鼠，其乳癌腫瘤生長速度為血流正常組的兩倍，凸顯血管疾病與癌症防治存在直接且令人警惕的關聯。

研究指出，缺血源於膽固醇等脂質堆積於動脈壁，誘發發炎與血栓，使富氧血液難以輸送。這種狀態會迫使骨髓幹細胞重新編程，導致免疫系統形同「未老先衰」。其中，能有效對抗癌細胞的T淋巴球數量顯著減少，而傾向抑制免疫反應的單核球、巨噬細胞等「骨髓細胞」則大幅增加，這種失衡與自然老化過程中的免疫退化極為相似。

腫瘤築起「庇護所」 逃避免疫追殺

研究更進一步發現，在缺血的影響下，腫瘤周遭的微環境會累積大量免疫抑制細胞，包括Ly6Chi單核球、M2型巨噬細胞與調節性T細胞，等於在癌細胞外圍築起一道「庇護所」，使其得以逃避免疫系統的攻擊。團隊更發現，此過程甚至會改變數百個基因的表現與染色質結構，讓免疫細胞更傾向於「容忍」腫瘤的存在。

研究第一作者紐曼（Alexandra Newman）博士指出，這項發現揭示了缺血如何透過類似老化的機制，來驅動癌症生長。通訊作者摩爾（Kathryn J. Moore）教授則強調，癌症治療策略必須納入代謝與血管風險因子。她建議，周邊動脈疾病患者應進行更早期的癌症篩檢，並探索抗發炎療法作為潛在手段。

這項研究成果已刊登於權威期刊《JACC-CardioOncology》，並獲美國心臟協會與國立衛生研究院等多項基金支持。

