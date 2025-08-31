限制級
舞出健康 屏縣3社區長者活躍老化競賽奪佳績
〔記者羅欣貞／屏東報導〕鼓勵長者健康享受晚年生活，屏東縣政府積極推廣健康老化和社會參與相關活動，5月從全縣各社區照顧關懷據點組成的團隊中，徵選出3隊代表屏東參加衛福部長者活躍老化競賽，各隊也不負眾望，本月在南區競賽中抱回銅牌、最佳活力與最佳團隊獎。
3支隊伍分別是萬丹鄉「紅豆寶貝隊」、萬巒鄉「閃亮赤山不老隊」、林邊鄉「仁和關懷協進會」，參賽成員共有87位高齡長者，其中2位阿嬤超過90歲，他們以無比的活力和熱情代表屏東出賽。
萬巒鄉「閃亮赤山不老隊」以舞蹈結合鼓棒打擊，配合「APT」與「寶島曼波」樂曲，展現赤山社區長者活力、傳承與創新，傳遞青春不老的生命力，最終奪下銅牌獎。
萬丹鄉「紅豆寶貝隊」運用回收奶粉罐、布條及文宣等製作鼓、扇等道具，搭配「鳳陽花鼓」、「廟會」、「快樂台灣年」等組曲，展現環保創意與歡樂氛圍，榮獲最佳活力獎。
林邊鄉「仁和關懷協進會」邀請專業製作人，依據鄉村內的特色作詞編曲，並使用回收素材製作火車與車站布景，融入叫賣情境，並與孫輩共舞，展現濃厚的人情味與活力，榮獲最佳團隊獎。
屏東縣政府表示，由衛福部國民健康署舉辦的2025年長者活躍老化南區競賽，8月30日在嘉義縣舉行，評核標準包括身體活動、長者安全、團隊精神、舞台表演及銀髮參與等五大項目，屏東縣3支代表隊表現亮眼，展現銀髮活力，縣府將持續努力，讓更多長者在健康、快樂的氛圍中享受多彩的晚年生活。
