健康 > 醫療急先鋒

助社區民眾幸福感 竹縣紀詩儀榮獲社會安全網績優督導榮譽

2025/08/31 10:34

紀詩儀（右）榮獲社會安全網績優督導榮譽。（新竹縣政府提供）

紀詩儀（右）榮獲社會安全網績優督導榮譽。（新竹縣政府提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣新埔社區心理衛生中心執行秘書紀詩儀曾是臨床護理師，從忙碌的醫院轉投入推動社區心理健康工作，她保持工作熱忱及高度抗壓性，透過伯公站、社區發展協會、社區長照據點等，實際了解社區的文化底蘊，並融入心理健康議題，提升民眾的認知與初級預防推動，期增進幸福感與社區韌性，日前獲得2025年強化社會安全網績優人員及團體表揚的殊榮。

新竹縣政府衛生局表示，紀詩儀2012年起在衛生局服務，曾擔任毒防心衛科毒品防制及整合型心理健促進計畫的個案管理工作，當時接觸性侵家暴、自殺防治等業務，後於強化社安網執行期初，確實掌握工作計畫內容與推行，表現深獲肯定。

新竹縣新埔社區心理衛生中心執行秘書紀詩儀（右2）接受表揚與團隊合影。（新竹縣政府提供）

新竹縣新埔社區心理衛生中心執行秘書紀詩儀（右2）接受表揚與團隊合影。（新竹縣政府提供）

紀詩儀表示，社區心理衛生中心的團隊有許多不同職務，包含心理師、職能治療師、心理輔導員、護理師等，大家各司其職，面對突發狀況如精神疾病患者或是民眾情緒失控所衍生的社會案件，團隊必須立即聯繫相關單位，或協助第一線的警察、消防判斷該如何處理，是極具挑戰性、且大眾所較陌生的工作。

在處理突發狀況之外，紀詩儀所擔任的督導職務，必須面對跨單位的協調與溝通，由於本職學能及專業的差異，往往在工作及業務的推動上產生落差，紀詩儀常常必須先說服自己換位思考，以利工作的進行；並於其間擔任府內外的聯繫及溝通窗口，於處理社區高危機事件，帶領團隊與網絡間協調溝通，並打破僵局取得平衡的工作模式以因應危機，朝向「以家庭為中心、以社區為基礎」的服務模式目標前進。

在推動強化社安網，紀詩儀掌握工作計畫內容與推行，並整合各職別專業人力及協調人員合作默契，共同推動社安網第二期計畫「強化精神疾病及自殺防治服務，精進前端預防及危機處理機制」，曾獲衛生福利部「2023年度新埔社區心理衛生中心-創新特色獎～跨團隊合作模式全國績優獎」，結合公私部門，因地制宜深化社區服務；此外，也協助提升新竹縣專業人力的友善久任人力制度及考核，以增進人員團隊向心力。

