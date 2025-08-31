勇敢孕婦捐肝救女 20組高危險妊娠媽媽分享生命奇蹟

高雄長庚院長王植熙偕婦產部團隊，與勇敢媽咪、家人一起感受「回娘家」的喜悅。（高雄長庚提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄長庚紀念醫院母胎醫學中心成立5週年，昨（30）日邀請超過 20 組高危險妊娠的媽媽「回娘家」，分享迎接新生命的動人故事，其中有勇敢媽媽，在懷孕14週時捐肝給自己的大女兒，也有孕婦因子宮頸閉鎖不全，整整安胎80天終於順產。

長庚醫院指出，這些高危險妊娠的媽媽，在孕程中都曾歷經極大挑戰，23週的孕婦，意外發現子宮頸閉鎖不全，當時羊水袋已膨出，胎兒相當危險，經接受緊急環紥手術後，小心翼翼的安胎80天，終於迎接寶寶平安出生。

也有勇敢媽咪在懷孕14週的時候，因大女兒肝病毅然決定捐肝，孕婦跟肚子裡的寶寶都在團隊的照顧下，足月平安生下；另一名媽咪則是剖腹產後的因肺栓塞突然倒下，經歷急救、葉克膜、取栓和手術，跨科團隊的合作和照護，最後幫寶寶把媽咪從鬼門關前搶回來！

高雄長庚母胎醫學中心設有專責門診，藉由跨團隊合作，成功解決各種產前、產後疑難併發症。特別是在產後大出血急救處理方面，栓塞治療成功率高達 95%，且至今維持 0 死亡率。並積極發展胎兒治療，技術涵蓋羊水灌注、南台灣首例的雙胞胎射頻燒灼（RFA）減胎術、胎兒胸腹水抽取以及絨毛取樣等，持續突破高危險妊娠的醫療挑戰。

