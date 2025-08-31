每年近萬人因糖尿病亡 醫：提早做好生活管理可免罹病

少喝含糖飲料，可降罹患糖尿病。（記者歐素美攝）

〔記者歐素美／台中報導〕衛生福利部健康署指出，糖尿病是國人位居10大死因之ㄧ，每年近萬人因糖尿病死亡，全國約有200多萬名糖尿病的病友，且每年以25,000名的速度持續增加，許多人在驗出糖尿病後，第一句話常是「因為我爸媽有糖尿病，這是遺傳」。小兒內科醫師林玉彪則指出，糖尿病並非單純的遺傳，而是遺傳體質與後天生活習慣共同作用，才會引發疾病。

林玉彪說，根據臨床觀察，若父母一方患有第二型糖尿病，子女的發病風險約為一般人的2至3倍；若雙親都有，風險更高。但基因不是命運，只要控制體重、均衡飲食、保持運動，帶有高風險基因的人也可能一輩子不發病。

為何多數人小兒沒被檢查發現，到中年甚至年長才被檢查出糖尿病？林玉彪指出，這與後天因素最為關鍵，包括飲食過量、缺乏運動、肥胖、壓力大，甚至睡眠不足，皆會加速胰島素功能退化。年齡本身也是高危險因子，隨著胰島功能逐漸下降，更容易觸發糖尿病。

林玉彪表示，許多人習慣把病因歸咎於遺傳，卻忽略自己在生活中的影響，這是一種心理安慰，但實際上，後天行為常常是最終的導火線，尤其中秋節快到了，月餅、烤大魚大肉都要有所節制。

林玉彪提醒民眾預防糖尿病，應維持理想體重，避免腹部肥胖，均衡飲食，少糖少油，多蔬果。每週規律運動至少150分鐘。定期健康檢查，尤其是有家族史者，糖尿病不是命中注定，而是可以延後、甚至避免的疾病，呼籲高風險族群應提早做好生活管理，不要等到血糖異常才開始重視。

