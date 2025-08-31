自由電子報
健康 > 名人健康事

健康網》「地獄廚神」戈登自曝罹患皮膚癌 醫：防曬很重要

2025/08/31 00:34

英國明星主廚戈登．拉姆齊自曝罹患基底細胞癌（Basal Cell Carcinoma），此癌早期在皮膚局部隆起小結節。（取自戈登IG）

英國明星主廚戈登．拉姆齊自曝罹患基底細胞癌（Basal Cell Carcinoma），此癌早期在皮膚局部隆起小結節。（取自戈登IG）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「地獄廚神」英國明星主廚戈登．拉姆齊（Gordon Ramsay）以毒舌評論聞名，是現今全世界知名度很高的料理名人之一。他在IG上自曝罹患基底細胞癌（Basal Cell Carcinoma），並公開術後的疤痕照，還澄清自己沒有做拉皮手術。

「地獄廚神」英國明星主廚戈登．拉姆齊在個人IG上PO自己的皮膚病變。（取自戈登IG）

「地獄廚神」英國明星主廚戈登．拉姆齊在個人IG上PO自己的皮膚病變。（取自戈登IG）

在戈登的IG上，可以看到他手術後的疤痕照，那個傷口從他的左邊耳下，他很幽默地說：「我保證沒有去做拉皮手術」。

根據台灣癌症基金會衛教資料指出，基底細胞癌比較不容易轉移，有70%到90%的病例發生在臉部以及容易照到陽光的地方，如果沒有及時發現的話，可能會導致局部神經被破壞。

早期表現為皮膚局部隆起小結節，質地硬、皮薄、毛細血管擴張、皮膚失去光澤，不會出現疼痛或是壓痛情形。其生長緩慢，經過一段時間，可能是數月或數年後會出現反復結痂、脫屑，形成潰瘍，就像被蟲咬一樣。因此，戈登告訴他的粉絲，外出務必加強防曬，才能減少皮膚受傷。

戈登的傷口很長，他還幽默地說：「我沒有拉皮」。（取自戈登IG）

戈登的傷口很長，他還幽默地說：「我沒有拉皮」。（取自戈登IG）

皮膚癌的成因主要與日曬有關係，長期曝曬在紫外線底下，可能會導致我們皮膚細胞的病變，其他原因還包括燒傷、輻射、基因遺傳、慢性砷中毒，或者是免疫力下降。

台灣癌症基金會指出，以下的人必須多加注意：

●長期在陽光下日曬工作的農民、漁民、工人。

●工作因素而須長期接觸輻射物質、瀝青、煤油或是焦油的工作者。

●長期患有慢性皮膚疾病的患者。

●家族病史有皮膚癌者。

●有喝過含砷地下水的人（烏腳病流行地區）。

●痔長得特別多或是有特殊形狀痣的人。

