健康網》胖一點不骨鬆？ 研究：骨折風險隨BMI增加

〔健康頻道／綜合報導〕有沒有聽過「老人家胖一點比較好，比較不會骨質疏鬆、也比較不容易骨折」這種說法？好日子診所醫師俞恩分享一篇發表在《Journal of Bone and Mineral Research》的研究，在校正了年齡、種族和骨密度後，卻發現骨折風險隨著BMI增加而增加。

俞恩在臉書專頁「好日子診所」發文指出，該研究分析了5995位65歲以上的美國男性，依據BMI分為4組：正常體重（18.5–24.9 kg/m²）、過重（25–29.9）、中度肥胖（30–34.9）、重度肥胖（35–39.9），考量到肥胖族群的活動能力較差，但就算進一步將骨折史和活動度納入校正，重度肥胖組的髖關節骨折風險仍然是體重正常組的3倍以上。

俞恩表示，可能原因有：肥胖者容易堆積「異位脂肪」，可能破壞骨骼的結構與強度；男性肥胖族群可能合併雄性素偏低、血中維生素D不足，但需要更多的證據。

俞恩說，低體重雖然會增加骨鬆風險，但在肥胖越來越普遍的年代，高體脂+低肌肉量的「肌少型肥胖」將成為銀髮族的下一波風險。因此預防骨折，靠的不是「胖」，而是「壯」。 維持健康體重，搭配足夠的肌力訓練，才是保護骨骼、避免臥床失能的關鍵。

