健康網》濫用情趣用品 醫：使用不當 樂極生悲

恆昕泌尿科診所院長陳鈺昕提醒，情趣用品用對了讓感情升溫、用錯了小心「翻車」；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕日前有男子為了提升「性致」將長達35公分的按摩棒插入肛門，不幸卡在直腸送醫，享受不成樂極生悲。恆昕泌尿科診所院長陳鈺昕提醒，情趣用品若用對了可讓感情升溫、若用錯了小心「翻車」，購買時要確定安全材質與個人需求，事前記得徹底清潔、潤滑，事後記得多喝水預防感染，若出現小便疼痛、頻尿、血尿，或異常分泌物等症狀，建議立刻就醫進一步治療。

陳鈺昕在臉書專頁「恆昕泌尿科診所」表示，坊間情趣用品大致分為性行為輔助用、性刺激用具、情趣衣物配件等類別，助興大多以能提高性刺激的用具為主，常見有以下用品及注意事項：

●按摩棒、跳蛋：利用震動來刺激身體敏感部位，有各種形狀、大小、震動強度與頻率，適用於不同部位與情境， 需留意材質與是否徹底清潔、減少感染風險。

●肛塞：透過塞入肛門以刺激肛門口或攝護腺周邊神經來獲得快感，有各種大小、形狀與功能（震動、充氣、伸縮等），來尋求不同刺激，因其體積小、可能因直腸肌肉收縮而掉入體內，造成結腸阻塞，或因來回拉扯損傷直腸。

●鎖精環：在陰莖根部套上環，藉此限制血液回流來延長勃起時間，若長期或過度使用可能導致陰莖缺血、疼痛、腫脹，嚴重甚至導致組織缺血性壞死。

●馬眼棒：馬眼指的就是男性尿道口，使用方式即是將此工具放進尿道口來刺激尿道高潮，有不同長度、材質、紋理可供選擇，但恐因反覆摩擦而傷害尿道，引起排尿困難，若不甚進入膀胱可能導致，導致膀胱破裂或細菌感染。

情趣用品正確使用方法

●安全材質：選擇醫療等級、或安全認證之產品，確保使用安全。

●個人需求：依照個人或伴侶的喜好與需求挑選，選擇合適的產品、尺寸、功能。

●徹底清潔：每次使用前後都需徹底清潔，若過程中欲更換使用部位，也建議經清潔後再繼續進行，避免細菌趁虛而入。

●事前潤滑：避免因過度摩擦受傷，建議事前使用水性潤滑劑，提高舒適與愉悅感。

事後如何預防感染

●清潔身體：性行為後使用溫和的清潔產品清洗私密處，勿過度沖洗或大力搓洗。

●多喝水排尿：多喝水加快排尿速度，有助於將尿道細菌排出體外、降低感染風險。

●服用D-甘露糖或蔓越莓膠囊：可抑制外來病菌附著在泌尿道上皮，降低泌尿道感染機率。

●穿著透氣衣物：身著透氣的內褲與衣物，減少私密處溫熱潮濕，預防感染。

