健康網》1歲後小孩主食非喝奶 醫：停止無意義爭辯

2025/08/30 20:55

禾馨民權小兒專科診所主治醫師巫漢盟表示，其實對於1歲以上，「奶」已經不是他們的主食，根本不用吵著選母奶還是配方奶；情境照。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近日社群網站上「配方奶」話題炎上，惹出問題的爭議廠商甚至有一個版本聲明更宣稱，比起成長奶粉，1歲以上小孩更適合母乳，禾馨民權小兒專科診所主治醫師巫漢盟表示，其實對於1歲以上，「奶」已經不是他們的主食，根本不用吵著選母奶還是配方奶，但可以根據孩子的營養需求，視情況補充配方奶、鮮奶、保久乳、優酪乳。

巫漢盟在臉書專頁「阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師」發文指出，孩子在1歲後「奶」就逐漸轉換為副食品，不再是主要營養來源，應該以均衡飲食、攝取6大類食物為主，不過奶還是重要的營養，因為它是補充鈣質及蛋白質的來源。家長可以針對孩子的需求做補充，以配方奶來說，主要是補充營養，部分有乳糖不耐症、過敏病史的孩子可以補充。而我們常聽到的鮮奶、保久乳、優酪乳也是乳品類的主要品項，並可做為補充鈣質的主要來源。

副食品選擇

●配方奶：1歲後配方奶主要是作為點心或是副食品來源，而不再當成主食，爸媽可依據孩子狀況做選擇，包括乳糖不耐症的孩子可挑選無乳糖奶粉，有過敏病史、異位性皮膚炎的孩子可選擇部分水解奶粉，對牛奶嚴重過敏、有腸胃道疾病的孩子可選擇高度水解奶粉。通常一般有廠牌的配方奶是不會添加超過比例的糖分，建議一天補充兩份即可。

●鮮奶：也是乳品類的一種，並可作為鈣質主要來源，以一杯240毫升的鮮奶來說，大約含有250毫克的鈣質，根據《幼兒期營養手冊》建議，1-6歲的幼兒每日應攝取2杯，1杯等於240毫升。溫度冰或熱皆可，基本營養價值不變，就看孩子的腸胃狀況與接受度來調整。

●保久乳：保久乳與鮮奶來源相同，都是100％生乳，營養價值差不多，而它不須冷藏的原因是因為經過超高溫殺菌與無菌包裝技術，因此不需添加防腐劑與冷藏。飲用原則與鮮奶相同，1-6歲的幼兒每日應攝取2杯，1杯等於240毫升。而保久乳的選擇，建議是成份無調整的全脂保久乳，若選擇有口味的調味奶，要注意是否有糖份的添加。

●優酪乳：主要成分包括鮮乳、益生菌以及不等量的糖，1歲以前不建議喝優酪乳，因為裡頭的蛋白質、礦物質含量太高，容易對嬰兒的腎臟造成負擔。1歲後幼兒腸胃道發展已較成熟，所以可以飲用優酪乳，但仍需注意糖分攝取量，飲用原則與鮮奶相同，1-6歲的幼兒每日應攝取2杯乳製品，1杯等於240毫升。建議先選無糖的。

巫漢盟提醒，不論是鮮奶、保久乳或優酪乳，都屬於6大類食物中的乳品類之一，因此1天全部加起來攝取2份即可，而乳製品含有豐富鈣質、優質蛋白質、脂肪等營養素，也是構成骨骼、維持內分泌的重要成分，爸媽記得讓孩子補充適量乳製品，才能健康成長。

