健康網》滴錯醬油 醫：反讓血管失去彈性

醬油要慎用！胸腔暨重症醫學科醫師黃軒提醒，看似無害的幾滴，可能暗藏著對血管的慢性威脅；圖為情境照。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台灣人料理很愛放醬油，尤其滷肉、滷味，醬油可是調味靈魂，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒提醒，看似無害的幾滴「提味小幫手」，其實可能暗藏著對血管的慢性威脅。

黃軒於臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文指出，從高鹽，到人工添加，再到高溫烹調，醬油中的細節，可能正悄悄左右著你的血壓、血管彈性，甚至心腦血管健康。換句話說，真正威脅血管的，有時候不是那頓大魚大肉，而是你餐桌上的「那一小碟蘸醬」。

請繼續往下閱讀...

黃軒呼籲，在挑選醬油時，要注意3個陷阱，更要記住，高鹽產品，讓血管像橡皮筋一樣日漸失去彈性；添加劣質成分，加重代謝與血管的隱形負擔；高溫老抽，更可能釋放出潛在致癌因子。他苦口婆心地說，少一點鹽，不會少一點味道；但少一點負擔，卻能讓血管多一分暢快。

有3個陷阱 一定要小心

●化學調配醬油：外表亮晶晶、顏色深卻不自然，靠的往往不是發酵，而是「谷氨酸鈉（味精）、焦糖色素、甜味劑」這些人工添加。

短期吃或許只是「味道單薄」，但長期高量，可能讓血管內皮細胞承受氧化壓力，增加斑塊形成的機會。

●老抽＋高溫烹調：老抽的角色本來只是「提色」，但其鈉含量不低。

若再加上猛火爆炒，會產生雜環胺（HCAs）等潛在致癌物。這些物質長期積累，不僅是癌症風險，也可能損害血管彈性。

●高鹽醬油：這是最直接的「隱形鹽炸彈」。部分醬油每100ml含鈉超過6000mg，世界衛生組織建議每日鈉攝入不超過2000mg。

換句話說，隨便蘸一下就可能「超標」。血管就像橡皮筋長期被拉緊，失去彈性，動脈硬化、血栓風險直線上升。

因此，黃軒也提供挑選優質醬油的方法，才能保住健康：

●挑選上：優先「天然釀造」而非「化學配製」；看配料表，越簡單越好。

●使用上：炒菜後放，避免長時間高溫；每日用量控制在10ml內。

●種類上：選「低鈉、淡口」取代「高鹽、老抽」。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法