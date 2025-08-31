自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》滴錯醬油 醫：反讓血管失去彈性

2025/08/31 10:46

醬油要慎用！胸腔暨重症醫學科醫師黃軒提醒，看似無害的幾滴，可能暗藏著對血管的慢性威脅；圖為情境照。（圖取自freepik）

醬油要慎用！胸腔暨重症醫學科醫師黃軒提醒，看似無害的幾滴，可能暗藏著對血管的慢性威脅；圖為情境照。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台灣人料理很愛放醬油，尤其滷肉、滷味，醬油可是調味靈魂，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒提醒，看似無害的幾滴「提味小幫手」，其實可能暗藏著對血管的慢性威脅。

黃軒於臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文指出，從高鹽，到人工添加，再到高溫烹調，醬油中的細節，可能正悄悄左右著你的血壓、血管彈性，甚至心腦血管健康。換句話說，真正威脅血管的，有時候不是那頓大魚大肉，而是你餐桌上的「那一小碟蘸醬」。

黃軒呼籲，在挑選醬油時，要注意3個陷阱，更要記住，高鹽產品，讓血管像橡皮筋一樣日漸失去彈性；添加劣質成分，加重代謝與血管的隱形負擔；高溫老抽，更可能釋放出潛在致癌因子。他苦口婆心地說，少一點鹽，不會少一點味道；但少一點負擔，卻能讓血管多一分暢快。

有3個陷阱 一定要小心

●化學調配醬油：外表亮晶晶、顏色深卻不自然，靠的往往不是發酵，而是「谷氨酸鈉（味精）、焦糖色素、甜味劑」這些人工添加。
短期吃或許只是「味道單薄」，但長期高量，可能讓血管內皮細胞承受氧化壓力，增加斑塊形成的機會。

●老抽＋高溫烹調：老抽的角色本來只是「提色」，但其鈉含量不低。
若再加上猛火爆炒，會產生雜環胺（HCAs）等潛在致癌物。這些物質長期積累，不僅是癌症風險，也可能損害血管彈性。

●高鹽醬油：這是最直接的「隱形鹽炸彈」。部分醬油每100ml含鈉超過6000mg，世界衛生組織建議每日鈉攝入不超過2000mg。
換句話說，隨便蘸一下就可能「超標」。血管就像橡皮筋長期被拉緊，失去彈性，動脈硬化、血栓風險直線上升。

因此，黃軒也提供挑選優質醬油的方法，才能保住健康：

●挑選上：優先「天然釀造」而非「化學配製」；看配料表，越簡單越好。
●使用上：炒菜後放，避免長時間高溫；每日用量控制在10ml內。
●種類上：選「低鈉、淡口」取代「高鹽、老抽」。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中