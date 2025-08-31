健康網》鼻噴劑越噴越塞？ 當心是藥物性鼻炎

彰濱秀傳藥學部教學副組長洪正憲指出，鼻噴劑越用越鼻塞可能是藥物性鼻炎，又稱「反彈性鼻炎」；情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多人一旦鼻塞，就會立刻想到使用鼻噴劑。剛噴下去時確實很有效，鼻子瞬間暢通，但奇怪的是，用了幾天後，鼻塞反而更嚴重，甚至離不開它。這到底是怎麼回事？彰濱秀傳藥學部教學副組長洪正憲指出，關鍵原因就是「去充血鼻噴劑」造成的藥物性鼻炎，又稱「反彈性鼻炎」。

洪正憲在臉書專頁「藥師洪正憲-藥就趁憲在」發文說明，這類鼻噴劑大多是α-腎上腺素受體致效劑，能收縮鼻腔血管，暫時減少腫脹，讓呼吸道瞬間暢通。雖然效果快速，但如果連續使用超過3-5天，鼻腔血管會因長期受到藥物刺激而反彈性擴張，導致鼻塞更嚴重。結果就形成惡性循環：鼻塞→噴藥→短暫舒緩→更嚴重鼻塞→只能再依賴噴藥。

請繼續往下閱讀...

洪正憲表示，鼻噴劑的種類很多，使用上也有不同需要注意的地方。

●類固醇鼻噴劑：用於過敏性鼻炎，可以長期規律使用，不會產生「越噴越塞」的問題。

●生理食鹽水噴劑：單純清潔、保濕鼻腔，沒有依賴性。

●去充血鼻噴劑：僅適合短期緩解急性鼻塞（例如感冒初期），連續用超過3-5天，可能會引發反彈性鼻炎的風險。常見的去充血鼻噴劑成分有：Oxymetazoline、Xylometazoline、Naphazoline，這些藥物的共同原理都是透過血管收縮讓鼻子「瞬間通」，但也最容易引起藥物性鼻炎。

洪正憲提醒，不是所有鼻噴劑都會讓你「越噴越塞」，只有含去充血劑的那一類才會，使用時記得短期使用，不要過度頻繁。長期鼻塞建議諮詢耳鼻喉科醫師或藥師討論，找到最合適、最安全的治療方式。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法