健康網》抗老之王喬科維奇 醫師都嘖嘖稱奇

38歲的塞爾維亞前世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）自律甚嚴，他的抗老與毅力，鄰好西醫診所醫師李思賢表示，必將在網球史上留青史。（法新社）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕38歲的塞爾維亞前世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）依然在美國網球公開賽是耀眼之星，他不僅強忍著背傷打進16強，更是網球界的抗老之王。鄰好西醫診所醫師李思賢說，喬科維奇有麩質不耐症（Gluten Intolerance），他為了保持巔峰狀態，不只是簡單地戒除麩質，而是徹底調整了飲食結構。

李思賢於臉書專頁「思思醫師，陪你健康的好朋友」表示，喬科維奇在2010年，被診斷出有麩質不耐症，影響他的體能與恢復能力。為了測試這一點，醫生讓喬科維奇進行2週的無麩質飲食，看看體能是否改善。喬科維奇發現自己的耐力、呼吸和能量水準顯著提升，比賽中不再像過去一樣感到疲勞。

請繼續往下閱讀...

喬科維奇完全戒掉了乳製品和精緻糖，並開始以植物性飲食為主。2016年，他甚至開設了一間純素餐廳Eqvita，推廣以天然食材為基礎的飲食習慣。

2018年在經歷手肘手術後，喬科維奇在醫生與教練的建議下，開始適量攝取魚類，以幫助肌肉恢復與修復。他的日常飲食也相當講究：

●從早晨的一杯溫檸檬水與芹菜汁，到營養滿分的綠色冰沙，他確保自己攝取足夠的維生素與抗氧化物質。

●午餐與晚餐則以全穀物、蔬菜與適量的魚類為主，幫助身體保持最佳狀態。他曾多次表示，這樣的飲食方式讓他不僅更有活力，也改善了過敏問題，讓他的身體能夠在長年累積的賽事疲勞中快速恢復。

喬科維奇從飲食到訓練，從恢復到心理調適，他的每一個選擇都圍繞著如何「讓自己變得更好」這個核心問題。不過，儘管喬科維奇已在紐約法拉盛公園締造硬地大滿貫192勝，持續挑戰第25座大滿貫冠軍。

李思賢說，至於喬科維奇的職業生涯還能持續多久？沒有人能夠確定，但只要他還站在球場上，或許，未來的某一天，他會再度打破我們對「年齡」的想像。

喬科維奇在美國網球公開賽上說：「年輕球員們精力充沛，而我感覺像是油箱只剩一半，所以得嘗試改變這種狀況。我不知道是否可行，顯然身體的反應難以預測，但有一點是肯定的，我會拚盡最後一點體力，確保發揮出最大潛能。」

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法