母乳哺育率連年下滑 專家：政策核心是「鼓勵」非壓力

〔記者邱芷柔／台北報導〕母乳與配方奶因母嬰品牌「媽媽餵（Mamaway）」在社群媒體發布的影片引發熱議；值得注意的是，台灣純母乳哺育率正持續下滑。根據衛福部統計，2022年全國嬰兒在1個月以下的全母乳率仍有52.1%，但6個月以下僅剩28.7%，與2018年相比，4年間下滑近4成。台灣母乳哺育聯合學會榮譽理事長許淳森直言，母乳政策的核心是「鼓勵」，而不是增加母親的壓力，他也提醒，不要因個別抱怨或誤解而讓母乳哺育推動受阻，更別一顆老鼠屎壞了一鍋粥。

衛福部統計，全國嬰兒在1個月以下的全母乳率，2018年還有67.2%，2020年降至60.2%，2022年滑落到52.1%；6個月以下的全母乳率則從2018年的46.2%，一路下降至2020年的37.9%，2022年僅剩28.7%，4年間減少近4成。

長年推動母乳哺育的許淳森分析，主要是COVID-19疫情期間因管制政策，母嬰同室與親餵推動受阻，導致哺乳率雪上加霜，雖然疫情過後已有回升，但與世界衛生組織的目標「6個月以下全母乳哺育率50%」還有一段距離。

許淳森指出，提升母乳哺育率關鍵仍在於教育，包括產檢時的衛教與民眾知識普及，尤其醫師的參與非常重要，因為醫師的話往往更具說服力。他強調，這樣的政策從來沒有「強迫」媽媽必須全母乳哺餵，若母親因個人因素選擇使用配方奶，也應該被尊重。

許淳森指出，母乳中含有許多配方奶無法複製的成分，像是分泌型免疫球蛋白（S-IgA）和母乳寡糖（HMO）等，能有效增強嬰兒的免疫系統和抵抗力， 此外母乳中的乳清蛋白是小分子蛋白質，更容易被嬰兒消化吸收，對寶寶的腸胃友善。但像是國健署的母嬰親善醫療院所認證，只要醫師或護理人員有向家屬解釋母乳的好處，即使媽媽最後選擇配方奶，認證上也不會因此扣分，母乳推動的核心是「鼓勵」，而不是增加母親的壓力。

許淳森也提到自己的研究，數據顯示母乳哺育率每增加1%，健保醫療支出可減少約30萬元，同時能降低母親罹患乳癌、卵巢癌的風險。他強調，推動母乳哺育政策是一個「良心事業」，對國家、對家庭都有益處，希望多以正面鼓勵，不要放大零星抱怨或誤解。

