自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

健康網》癌友不怕復工壓力 醫授5招讓工作更有價值

2025/08/31 17:38

科博特診所院長劉博仁提到，找到意義、分解任務、給自己小獎勵、與同事建立良好互動，以及保持生活與工作的界線，可以讓工作更愉快。（圖取自freepik）

科博特診所院長劉博仁提到，找到意義、分解任務、給自己小獎勵、與同事建立良好互動，以及保持生活與工作的界線，可以讓工作更愉快。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕癌症康復後的生活，不只是身體回到健康，心理也同樣重要。科博特診所院長劉博仁提到，一位年輕癌症康復者個案，他重拾工作時，心情竟比以往更愉快。其實，能享受工作本身就是健康的訊號。要把工作從壓力變成樂趣，其實有方法：找到意義、分解任務、給自己小獎勵、與同事建立良好互動，以及保持生活與工作的界線。

劉博仁於臉書專頁「劉博仁營養功能醫學專家」發文分享，讓工作變成快樂，而不是折磨的5方法：

1.找到一點點意義：不要一直想「我要把這份工作撐完」，試著想「我做的這件事能幫助誰？」哪怕只是回一封信、整理一份資料，都可以因為「幫到別人」而變得有價值。

2.把任務切小一點：工作很煩時，不要一次想全部。告訴自己：「我先專心做好30分鐘就好。」完成一小段，就像打電動破了一關，會有成就感。

3.給自己小獎勵：累的時候，不要硬撐。泡杯好茶、走出去呼吸一下、聽一首歌，這些小獎勵會讓你更有動力。

4.把同事當朋友：和同事說句謝謝、給對方一個鼓勵，辦公室氣氛會完全不同。上班就像打球，有好隊友，整場比賽就不一樣。

5.保持生活的邊界：上班就好好上班，下班就好好休息。試著做一個「下班儀式」，像是寫下今天完成的三件事，然後把手機通知關掉，讓腦袋真的切換到生活模式。

劉博仁提到，有一句話自己很喜歡：「工作不是為了等待下班，而是讓生活更有意義的過程。」

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中