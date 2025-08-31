健康網》癌友不怕復工壓力 醫授5招讓工作更有價值

科博特診所院長劉博仁提到，找到意義、分解任務、給自己小獎勵、與同事建立良好互動，以及保持生活與工作的界線，可以讓工作更愉快。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕癌症康復後的生活，不只是身體回到健康，心理也同樣重要。科博特診所院長劉博仁提到，一位年輕癌症康復者個案，他重拾工作時，心情竟比以往更愉快。其實，能享受工作本身就是健康的訊號。要把工作從壓力變成樂趣，其實有方法：找到意義、分解任務、給自己小獎勵、與同事建立良好互動，以及保持生活與工作的界線。

劉博仁於臉書專頁「劉博仁營養功能醫學專家」發文分享，讓工作變成快樂，而不是折磨的5方法：

1.找到一點點意義：不要一直想「我要把這份工作撐完」，試著想「我做的這件事能幫助誰？」哪怕只是回一封信、整理一份資料，都可以因為「幫到別人」而變得有價值。

2.把任務切小一點：工作很煩時，不要一次想全部。告訴自己：「我先專心做好30分鐘就好。」完成一小段，就像打電動破了一關，會有成就感。

3.給自己小獎勵：累的時候，不要硬撐。泡杯好茶、走出去呼吸一下、聽一首歌，這些小獎勵會讓你更有動力。

4.把同事當朋友：和同事說句謝謝、給對方一個鼓勵，辦公室氣氛會完全不同。上班就像打球，有好隊友，整場比賽就不一樣。

5.保持生活的邊界：上班就好好上班，下班就好好休息。試著做一個「下班儀式」，像是寫下今天完成的三件事，然後把手機通知關掉，讓腦袋真的切換到生活模式。

劉博仁提到，有一句話自己很喜歡：「工作不是為了等待下班，而是讓生活更有意義的過程。」

