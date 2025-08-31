健康網》嘴唇長黃斑？醫談「福代斯斑點」：不是性病

一名男性口腔與嘴唇周圍出現不明黃色斑點，一度以為感染性傳染病；就醫才確定並非疾病。（圖取自PhotoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕一名年約26歲的男子「小宇」（化名）近日發現嘴唇、口腔長出小型黃色斑點，擔心是口愛（口交）的性行為感染，特別是小宇的女友質疑他出軌。台中台安醫院耳鼻喉科主治醫師陳世璽發現這是不會傳染的福代斯斑點，屬於皮脂腺異位增生，並非性病，不須治療。

陳世璽在臉書粉專「耳鼻喉科 陳世璽醫師」分享當時的情形。小宇說道：「醫師，我最近注意到我的嘴唇出現了一顆一顆的東西，口腔裡面兩邊也有，想來檢查看看。」接下來他有點尷尬的看了旁邊的女生一眼，怯生生地說：「我發現我們兩個的『下面』也有這些一顆一顆的東西，我們最近有用嘴巴『愛愛』，會不會是得性病？」我很快地做完了檢查，跟這對情侶說：「不用擔心，這個不是性病！是福代斯斑點（Fordyce Spots），原則上不用治療」。

什麼是福代斯斑點？

陳世璽說明，福代斯斑點是一種皮脂腺異位增生（sebaceous gland hyperplasia），常出現在嘴唇、口腔內壁、陰莖、陰囊或陰唇等部位。皮脂腺是皮膚的附屬腺體，會分泌油脂保護皮膚和毛髮。皮脂腺如果沒有跟毛囊相連，而直接分泌到皮膚表面，就會形成這些小小黃黃的斑點。

陳世璽強調，福代斯斑點發生在男性身上的機會是女性的2倍，大約70%的男性都會有生殖器上的福代斯斑點，通常都是青春期後開始出現。這些小小的斑點直徑約0.1~0.3公分，不會傳染，對健康沒有什麼影響。

口交有其風險 小心疾病傳播

陳世璽強調，口交雖然不會懷孕，但一樣是性行為的一種，有可能會傳染披衣菌、淋病、梅毒、皰疹、人類乳突瘤病毒等病原體。要妥善預防必須做到下列幾點，讓經口的性行為更有保障：

●全程戴保險套

●事前注意口腔有無傷口與生殖器有無病灶

●單一性伴侶

●雙方都施打人類乳突瘤病毒疫苗

