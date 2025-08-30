丹麥研究：飲食含豐富「鉀」心臟疾病風險降24％

丹麥研究顯示，多吃香蕉等高鉀食物，可降低心臟疾病風險。（美聯社）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國《衛報》29日報導，丹麥一項研究顯示，食用酪梨、香蕉和菠菜等富含鉀的食物，可將心臟疾病、住院或死亡的風險降低24％，因為鉀會增加身體從血液中排出鹽分的量。

報導指出，先前的研究表明，減少鹽分攝取可大幅降低心臟疾病風險，無論是減少加鹽次數或乾脆吃不加鹽的餐點，都對心臟健康有巨大助益；而鉀可以促使身體排出更多血液中的鹽分。在此基礎上，丹麥哥本哈根大學醫院教授邦高（Henning Bundgaard）為首的團隊試圖進一步了解，若增加鉀的攝取量，是否能幫助降低人們的心血管風險。

這項試驗以丹麥1200名接受植入式心律去顫器（ICD）的心臟病患者為試驗對象，其中一半的患者獲得如何提升鉀攝取的飲食建議。研究團隊依循丹麥「食物金字塔」的一般飲食指南擬定食物清單，包含白甜菜、甜菜根、高麗菜等富含鉀的食物，但不建議攝取肉類，因為肉雖含鉀，也含大量鈉，會抵銷效果。

研究結果顯示，透過飲食提高血鉀濃度，可將與心臟疾病、心臟相關住院或任何原因死亡的風險顯著降低24％；相關成果已在全球最大心臟疾病會議「歐洲心臟學會」（ESC）大會上發表。邦高指出，從更廣泛的角度來看，增加飲食中鉀的攝取量，可能不僅對心臟病患者有益，也可能對所有人都有益，「我們或許都應該減少鈉攝取，並增加鉀攝取」。

邦高進一步指出，早期人類主要在草原上生活，那時的飲食主要是水果和蔬菜等高鉀、低鈉的食物，但現代人傾向食用加工食品，「加工程度越高，食物中的鈉就愈多，鉀則愈少」。他強調，鉀對心臟功能至關重要，從觀察性研究中得知，低鉀會增加心律不整、心臟衰竭及死亡的風險。

英國心臟基金會的心臟內科顧問醫生兼臨床主任巴布－納拉揚（Sonya Babu-Narayan）提醒，如果醫師建議增加膳食鉀的攝取，可透過在飲食中加入更多富含鉀的蔬果，如菠菜、香蕉或酪梨，以及豆類、魚、堅果和種子。但除非醫師監督，否則不要自行服用鉀補充劑。因為過高的鉀濃度可能導致嚴重後果，例如心臟驟停。

