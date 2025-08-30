健康網》以為紙杯更安全？ 營養師：環保杯才是真正守護健康

營養師彭逸珊提到，養成使用環保杯的習慣，不僅能減少一次性垃圾、享受店家折扣優惠，更能守護自身健康。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕走到哪都少不了一杯咖啡或手搖飲嗎？小心，這個習慣不只製造了滿手的塑膠杯、紙杯垃圾，也可能在無形中把化學物質喝下肚！營養師彭逸珊於臉書專頁提醒，許多人以為紙杯或外帶杯相對安全，卻忽略了內層防水膜在高溫下可能釋放對身體不利的物質。其實只要養成使用環保杯的習慣，不僅能減少一次性垃圾、享受店家折扣優惠，更能守護自身健康。

為什麼要用環保杯？

●減少垃圾量：紙杯與紙容器其實不一定能100%回收，重複使用環保杯較佳。

●降低身體負擔：紙杯內層有防水膜，遇到高溫可能會釋放出化學物質，長期下來對健康不利。

●省錢無上限：現在許多手搖店、咖啡廳都推出「自備環保杯折扣」，喝多省多。

●提升喝水意願：挑一個自己喜歡又好用的環保杯，能讓你更願意隨時補水。

材質怎麼選？

玻璃杯

優點：適合各類飲品、味道不易殘留。

缺點：較重、易碎、不保溫。

陶瓷內膽杯

優點：味道不易殘留。

缺點：較重、易碎、保溫效果有限。

304不鏽鋼杯

優點：耐摔、保溫佳。

缺點：容易殘留味道。

使用愛注意

1每天刷洗：僅用清水沖洗不夠，要用海綿或專用刷具清潔。

2.定時汰換：發霉、龜裂就該立刻更換，不要硬撐！

3.仔細清配件：杯蓋、吸管、矽膠圈等細節要特別刷洗，避免藏污納垢。

4.注意溫度：盛裝熱飲時，別忘了檢查環保杯的耐熱度與是否保溫。

彭逸珊提醒，環保杯不只是環保，更能守護健康。當你選對一個材質、安全的杯子，不僅減少一次性垃圾，也能避免因容器釋放物質而傷害身體；下次買咖啡或手搖飲時，不妨帶上自己的專屬環保杯吧!

