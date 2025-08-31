自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》茄紅素延老護心血管！ 營養師：還是天然內服防曬

2025/08/31 09:37

營養師何沂霖指出，無論是番茄、西瓜、木瓜還是紅椒，只要吃對、搭配含脂肪的食物幫助吸收，就能輕鬆補充茄紅素。（圖取自freepik）

營養師何沂霖指出，無論是番茄、西瓜、木瓜還是紅椒，只要吃對、搭配含脂肪的食物幫助吸收，就能輕鬆補充茄紅素。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕豔陽高照，紫外線不只曬黑皮膚，更是加速老化的隱形殺手。營養師何沂霖指出，紅色蔬果中的茄紅素（Lycopene） 就是一種超級抗氧化劑，不僅能對抗自由基、延緩老化，還能守護心血管健康，甚至在日常飲食中扮演「內服型防曬」的角色。無論是番茄、西瓜、木瓜還是紅椒，只要吃對、搭配含脂肪的食物幫助吸收，就能輕鬆補充茄紅素。

何沂霖於臉書粉專分享，茄紅素（Lycopene）是一種超級抗氧化劑，不只是番茄，大部分紅色的蔬果都含有茄紅素，像是西瓜、紅心芭樂、木瓜、葡萄柚、紅椒等都含有茄紅素！

茄紅素的3好處

抗氧化、延緩老化：前面提到茄紅素是強力的抗氧化劑，因此可以中和身體的氧化產物-自由基，減緩細胞老化。

保護心血管：大家知道低密度膽固醇是所謂的壞膽固醇，但比低密度膽固醇更危險的就是氧化的低密度膽固醇，因此具有高抗氧化能力的番茄可以減緩氧化，且降低膽固醇，這些都有助於降低心血管疾病的風險。

保護皮膚、維持皮膚健康：紫外線是皮膚老化的原因之一，茄紅素的抗氧化作用可以保護皮膚受紫外線的傷害，就像是內服的防曬劑！

何沂霖提醒，茄紅素是脂溶性的維生素，搭配油脂或者是含脂肪的食物一起吃會更好吸收，比如番茄炒蛋、或者是想生吃番茄、甜椒可以拌點橄欖油 可以幫助茄紅素的吸收。

而水果類的食物要注意攝取，雖然有茄紅素但是也有糖分，很多人常常會說沒有空準備蔬菜，不知道怎麼增加蔬菜的攝取，大番茄跟甜椒就是在忙碌的時候可以快速攝取的蔬菜！洗洗切切就可以吃了。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中