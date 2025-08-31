健康網》茄紅素延老護心血管！ 營養師：還是天然內服防曬

營養師何沂霖指出，無論是番茄、西瓜、木瓜還是紅椒，只要吃對、搭配含脂肪的食物幫助吸收，就能輕鬆補充茄紅素。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕豔陽高照，紫外線不只曬黑皮膚，更是加速老化的隱形殺手。營養師何沂霖指出，紅色蔬果中的茄紅素（Lycopene） 就是一種超級抗氧化劑，不僅能對抗自由基、延緩老化，還能守護心血管健康，甚至在日常飲食中扮演「內服型防曬」的角色。無論是番茄、西瓜、木瓜還是紅椒，只要吃對、搭配含脂肪的食物幫助吸收，就能輕鬆補充茄紅素。

何沂霖於臉書粉專分享，茄紅素（Lycopene）是一種超級抗氧化劑，不只是番茄，大部分紅色的蔬果都含有茄紅素，像是西瓜、紅心芭樂、木瓜、葡萄柚、紅椒等都含有茄紅素！

茄紅素的3好處

●抗氧化、延緩老化：前面提到茄紅素是強力的抗氧化劑，因此可以中和身體的氧化產物-自由基，減緩細胞老化。

●保護心血管：大家知道低密度膽固醇是所謂的壞膽固醇，但比低密度膽固醇更危險的就是氧化的低密度膽固醇，因此具有高抗氧化能力的番茄可以減緩氧化，且降低膽固醇，這些都有助於降低心血管疾病的風險。

●保護皮膚、維持皮膚健康：紫外線是皮膚老化的原因之一，茄紅素的抗氧化作用可以保護皮膚受紫外線的傷害，就像是內服的防曬劑！

何沂霖提醒，茄紅素是脂溶性的維生素，搭配油脂或者是含脂肪的食物一起吃會更好吸收，比如番茄炒蛋、或者是想生吃番茄、甜椒可以拌點橄欖油 可以幫助茄紅素的吸收。

而水果類的食物要注意攝取，雖然有茄紅素但是也有糖分，很多人常常會說沒有空準備蔬菜，不知道怎麼增加蔬菜的攝取，大番茄跟甜椒就是在忙碌的時候可以快速攝取的蔬菜！洗洗切切就可以吃了。

