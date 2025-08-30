健康網》國中生開學心境大不同 心理師：父母陪伴比催促更重要

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新提到，對升上國二的學生而言，暫時遠離升學壓力，卻也最容易鬆懈。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕九月的校園總是特別熱鬧，台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新提到，對剛進國中的孩子來說，嶄新的制服與新環境象徵著成長的起點；對升上國二的學生而言，暫時遠離升學壓力，卻也最容易鬆懈。不同年級的孩子，在開學時展現截然不同的心境與挑戰。父母若能理解這些差異，適時放手、陪伴與引導，就能幫助孩子更順利地調整步調，帶著期待而不是焦慮迎接新學期。

黃閎新在臉書專頁「前蹺家青少年 黃閎新 臨床心理師」分享，不同期的國中生容易面臨的問題。

國一新生：矛盾的起點

剛進國中的孩子，叛逆、稚嫩與成熟往往同時出現。他們對自由充滿嚮往，卻又因陌生環境感到不安；想要表現成熟，卻又常因小事衝動。更重要的是，同儕影響力大幅提升，孩子開始在乎「同學怎麼看自己」，父母的話有時反而被排到後面。

國二學生：暫時的舒緩期

升上國二，還沒面臨升學壓力，看似是「輕鬆的一年」，卻也最容易鬆懈。這段時間其實是培養規律的最佳時機，像是參與社團、練習時間規劃，建立最適合自己的讀書方式。若只是「撐過去」，等到國三才臨時抱佛腳，壓力會倍增。

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新提到，剛進國中的孩子，叛逆、稚嫩與成熟往往同時出現。他們對自由充滿嚮往，卻又因陌生環境感到不安。（圖取自freepik）

父母能做什麼？

1.自主管理的逐漸放手：生活作息、課業規劃，甚至小小的突發狀況，像是忘帶東西，都可以先讓孩子自己嘗試解決，而不是立刻求助父母。

2.最後幾天的收心：避免日夜顛倒，可以用階梯式調整：先提早半小時睡，再慢慢往前挪，讓身體有時間適應。

3.零用錢與手機使用：這是國中很容易爆發衝突的兩大議題。與其單純禁止，不如討論「怎麼用」與「何時用」，給孩子一些練習自控的機會。

4.情緒與親子溝通：國中孩子表達壓力的方式，常常是冷漠或暴躁。父母不用急著糾正，而是先聽見背後的焦慮。即便孩子話少，透過一起煮飯、散步時「不經意的閒聊」，比起「約談」更能創造自然的對話時刻。

黃閎新提醒，開學前的倒數，其實不是「備戰」，而是「熱身」。陪孩子調整步調、慢慢進入狀態，才能讓這段過程多一點信任與期待。

