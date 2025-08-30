自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》國中生開學心境大不同 心理師：父母陪伴比催促更重要

2025/08/30 14:15

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新提到，對升上國二的學生而言，暫時遠離升學壓力，卻也最容易鬆懈。（圖取自freepik）

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新提到，對升上國二的學生而言，暫時遠離升學壓力，卻也最容易鬆懈。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕九月的校園總是特別熱鬧，台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新提到，對剛進國中的孩子來說，嶄新的制服與新環境象徵著成長的起點；對升上國二的學生而言，暫時遠離升學壓力，卻也最容易鬆懈。不同年級的孩子，在開學時展現截然不同的心境與挑戰。父母若能理解這些差異，適時放手、陪伴與引導，就能幫助孩子更順利地調整步調，帶著期待而不是焦慮迎接新學期。

黃閎新在臉書專頁「前蹺家青少年 黃閎新 臨床心理師」分享，不同期的國中生容易面臨的問題。

國一新生：矛盾的起點

剛進國中的孩子，叛逆、稚嫩與成熟往往同時出現。他們對自由充滿嚮往，卻又因陌生環境感到不安；想要表現成熟，卻又常因小事衝動。更重要的是，同儕影響力大幅提升，孩子開始在乎「同學怎麼看自己」，父母的話有時反而被排到後面。

國二學生：暫時的舒緩期

升上國二，還沒面臨升學壓力，看似是「輕鬆的一年」，卻也最容易鬆懈。這段時間其實是培養規律的最佳時機，像是參與社團、練習時間規劃，建立最適合自己的讀書方式。若只是「撐過去」，等到國三才臨時抱佛腳，壓力會倍增。

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新提到，剛進國中的孩子，叛逆、稚嫩與成熟往往同時出現。他們對自由充滿嚮往，卻又因陌生環境感到不安。（圖取自freepik）

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新提到，剛進國中的孩子，叛逆、稚嫩與成熟往往同時出現。他們對自由充滿嚮往，卻又因陌生環境感到不安。（圖取自freepik）

父母能做什麼？

1.自主管理的逐漸放手：生活作息、課業規劃，甚至小小的突發狀況，像是忘帶東西，都可以先讓孩子自己嘗試解決，而不是立刻求助父母。

2.最後幾天的收心：避免日夜顛倒，可以用階梯式調整：先提早半小時睡，再慢慢往前挪，讓身體有時間適應。

3.零用錢與手機使用：這是國中很容易爆發衝突的兩大議題。與其單純禁止，不如討論「怎麼用」與「何時用」，給孩子一些練習自控的機會。

4.情緒與親子溝通：國中孩子表達壓力的方式，常常是冷漠或暴躁。父母不用急著糾正，而是先聽見背後的焦慮。即便孩子話少，透過一起煮飯、散步時「不經意的閒聊」，比起「約談」更能創造自然的對話時刻。

黃閎新提醒，開學前的倒數，其實不是「備戰」，而是「熱身」。陪孩子調整步調、慢慢進入狀態，才能讓這段過程多一點信任與期待。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中