健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》腦霧、記憶力下降？ 營養師曝「銀杏5大助攻功效」

2025/09/01 06:28

銀杏中的黃酮類、萜類能幫助血管擴張、改善血流，讓腦部供氧更順暢，有助於維持專注與清晰思考。（資料照）

銀杏中的黃酮類、萜類能幫助血管擴張、改善血流,讓腦部供氧更順暢,有助於維持專注與清晰思考。（資料照）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕一轉身就忘了剛剛在幹嘛？話到嘴邊突然想不起來？別以為只有長輩才會記憶力退化！營養師王證瑋在臉書專頁「營養小當家_阿罐營養師」提醒，現代人因長期壓力大、用腦過度、睡眠不足，也可能出現「腦霧感」。此時，許多人會想到「銀杏」來救腦，它能促進腦部血循、腦細胞抗氧化、改善短期記憶，或助預防失智，而搭配B群、魚油效果更加分；但銀杏並不是仙丹靈藥，僅做為大腦日常保健輔助，健康飲食與生活才是關鍵。

銀杏與記憶力的5大關聯

1. 促進血液循環 腦袋更清醒：銀杏中的黃酮類、萜類能幫助血管擴張、改善血流，讓腦部供氧更順暢，有助於維持專注與清晰思考。

2. 抗氧化延緩腦細胞損傷：銀杏富含抗氧化物，可抵禦自由基對神經細胞的破壞，減緩大腦老化，維持神經健康。

3. 改善短期記憶與注意力：研究指出，銀杏萃取物對部分輕度認知障礙者有助提升記憶與專注，但效果仍因人而異。

銀杏或可做為預防失智的營養輔助；圖為示意圖。（圖取自shutterstock）

銀杏或可做為預防失智的營養輔助；圖為示意圖。（圖取自shutterstock）

4. 或助預防失智 為歐洲常用輔助療法：在歐洲，銀杏葉萃取已被廣泛作為老年性記憶力減退與輕度認知障礙的營養輔助。

5. 搭配B群、魚油效果加分：銀杏不是單打獨鬥，若能搭配B群與魚油，能更全面支援腦部機能。

王證瑋提醒：銀杏雖是植物萃取，但具「抗凝血」特性，若正在服用抗凝血藥物、術前術後，或有出血體質者，務必先諮詢醫師。他強調：「銀杏不是瞬間變天才的魔法藥丸，但能在日常保健中提供循環與抗氧化的支援。」他建議，若有記憶力退化或腦霧困擾，可嘗試銀杏，並搭配均衡飲食、規律作息，才能真正幫大腦找回專注與清晰。

