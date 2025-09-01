自由電子報
健康 > 護眼顧齒

健康網》近視不是3C惹的禍！ 醫：關鍵在用眼距離與時間

2025/09/01 09:25

高雄五福諾貝爾眼科診所院長粘靖旻提到，無論是滑手機、打電腦，還是看書、寫字，當眼睛長時間聚焦在30公分左右的距離時，睫狀肌就必須不斷收縮，久而久之會造成眼軸拉長，進而演變成不可逆的近視。（圖取自freepik）

高雄五福諾貝爾眼科診所院長粘靖旻提到，無論是滑手機、打電腦，還是看書、寫字，當眼睛長時間聚焦在30公分左右的距離時，睫狀肌就必須不斷收縮，久而久之會造成眼軸拉長，進而演變成不可逆的近視。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人常常把近視歸咎於3C產品，高雄五福諾貝爾眼科診所院長粘靖旻提到，這其實這是一個很大的誤解！並指出，無論是滑手機、打電腦，還是看書、寫字，當眼睛長時間聚焦在30公分左右的距離時，睫狀肌就必須不斷收縮，久而久之會造成眼軸拉長，進而演變成不可逆的近視。而預防近視的關鍵，不在於「不用3C」，而在於「控制用眼距離與時間」。

粘靖旻在臉書專頁「粘靖旻眼科女醫師 高雄五福諾貝爾院長 屏東 東港 近視雷射 白內障手術」發文分享，近視原因與預防方式。

1.近距離用眼的生理機制：近視的根本原因是「近距離用眼」而不是3C產品本身！當我們專注看近物時，眼睛會啟動調節機制，睫狀肌收縮讓水晶體變厚，同時雙眼會向內聚焦（輻輳反應）。長時間維持這種狀態就像肌肉持續緊張一樣，會造成睫狀肌疲勞和痙攣。無論是看書、寫字、做手工，只要是30公分內的近距離活動超過30分鐘，都會對眼睛造成同樣的負擔。

2.傳統閱讀vs現代閱讀的共同點：很多人以為看紙本書比看螢幕安全；但從眼科角度來看，其實差不多！無論是閱讀紙本書籍還是電子螢幕，關鍵都在於「用眼距離」和「持續時間」。古代的書生也會近視，就是最好的證明！

高雄五福諾貝爾眼科診所院長粘靖旻提到，很多人以為看紙本書比看螢幕安全，但從眼科角度來看其實差不多！無論是閱讀紙本書籍還是電子螢幕，關鍵都在於「用眼距離」和「持續時間」。（圖取自freepik）

高雄五福諾貝爾眼科診所院長粘靖旻提到，很多人以為看紙本書比看螢幕安全，但從眼科角度來看其實差不多!無論是閱讀紙本書籍還是電子螢幕，關鍵都在於「用眼距離」和「持續時間」。（圖取自freepik）

傳統的苦讀模式，一坐就是幾個小時埋首書堆，眼睛長時間聚焦在33公分左右的距離，睫狀肌持續收縮無法放鬆。現代的3C產品只是讓這種近距離用眼變得更普遍、更長時間，但本質上的生理機制是完全相同的。差別只在於螢幕可能會使增加眨眼次數減少和藍光刺激等額外因素。

3.眼軸增長的不可逆過程：近視度數增加的真正原因是眼軸拉長，這個過程一旦開始就很難逆轉！當我們長時間進行近距離活動時，眼球會接收到「需要看近物」的信號，為了減少調節負擔，眼軸就會慢慢拉長來適應這種需求。這也解釋了為什麼亞洲國家的近視率特別高，因為教育文化重視閱讀和學習，近距離用眼的時間比其他地區更長。

4.調節性近視到軸性近視的演變：近視的發展通常有兩個階段！初期是「調節性近視」，也就是假性近視，主要是睫狀肌過度緊張造成的暫時性視力模糊，這個階段還有機會透過休息和治療來改善。但如果持續近距離用眼不加以控制，就會進展為「軸性近視」，也就是眼軸真正拉長的不可逆近視。

高雄五福諾貝爾眼科診所院長粘靖旻提到，最有效的近視預防方法不是避免3C，而是增加戶外活動時間。（圖取自freepik）

高雄五福諾貝爾眼科診所院長粘靖旻提到，最有效的近視預防方法不是避免3C，而是增加戶外活動時間。（圖取自freepik）

很多家長以為只要限制孩子使用3C產品就能預防近視，卻忽略了寫作業、看書、畫畫等活動同樣具有風險！關鍵不在於看什麼，而在於看多近、看多久，以及有沒有適當的休息和戶外活動來平衡。

5.戶外活動的保護機制：最有效的近視預防方法不是避免3C，而是增加戶外活動時間！研究顯示，每天至少2小時的戶外活動可以顯著降低近視發生率和進展速度。戶外的自然光線可以刺激視網膜釋放多巴胺，這種神經傳導物質能夠抑制眼軸增長。同時，戶外環境提供了豐富的遠距離視覺刺激，讓眼睛有機會放鬆調節肌肉，看向不同距離的物體。

