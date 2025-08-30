自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》瘦不下別怪代謝差 研究：60後代謝率才下降

2025/08/30 15:18

不少人認為到30歲代謝就會下降，減重困難；但研究發現：60歲後代謝才會大幅下降。（圖取自shutterstock）

不少人認為到30歲代謝就會下降，減重困難；但研究發現：60歲後代謝才會大幅下降。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕大家應該記得年輕的時候，好像怎麼吃都吃不胖；結果過了30歲，呼吸都會胖，對吧？你可能會認為是代謝變差了；不過近日有研究強調「新陳代謝或代謝率，不是你想得那樣」。人的新陳代謝的最高峰是在嬰兒期，但20歲後代謝率僅下降3%，而在60歲才會繼續下降約0.7%。也就是說，60歲之前的人們，新陳代謝能力與20歲一樣好。

據科學期刊刊登的研究，以及杜克大學網站內容指出，「我們的衰老將造成很大的生理變化」，杜克大學進化人類學副教授副教授赫爾曼龐澤爾說，「但代謝能力的時間與年齡不相配。」這項研究分析了全球 29 個國家 6,600 多名年齡從1歲到 95 歲的人在日常生活中燃燒的平均卡路里。研究人員採用了「雙標水」（Doubly-Labelled Water, DLW）法。這是一種尿液測試，要求受試者飲用特別的飲料，讓受試者飲用含有「重氫」與「氧-18」的水，測量它們排出的速度。自1980年代以來，科學家一直使用這項技術來測量人類的能量消耗。

過去我們認為10多歲是新陳代謝最高的時候，但是研究人員發現，以體重計算，嬰兒的代謝率是所有年齡層中最高的。在生命開始後的前 12 個月內，能量需求會急劇增加，因此，一歲大的孩子在一歲生日時，其燃燒卡路里的速度比成年人快50%。龐澤爾表示，「因為小孩子要長大，這可以理解。」

但研究發現，20歲後新陳代謝率僅下降3%。20多歲到50多歲這幾個年齡層的能量消耗是最穩定的。即使在懷孕期間，由於胎兒的發育，女性的體重也會增加，因此其卡路里需求不會高於或低於預期。

數據表明，我們的新陳代謝直到60歲以後才真正開始下降。這種下降是漸進的，每年僅0.7%。但90多歲的人每天所需的卡路里比中年少26%。

龐澤爾說，「組織代謝，也就是細胞所做的工作，正在生命週期中以我們以前從未完全認識到的方式發生變化，我們更多數據來解答這些問題。」

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中