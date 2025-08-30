健康網》瘦不下別怪代謝差 研究：60後代謝率才下降

不少人認為到30歲代謝就會下降，減重困難；但研究發現：60歲後代謝才會大幅下降。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕大家應該記得年輕的時候，好像怎麼吃都吃不胖；結果過了30歲，呼吸都會胖，對吧？你可能會認為是代謝變差了；不過近日有研究強調「新陳代謝或代謝率，不是你想得那樣」。人的新陳代謝的最高峰是在嬰兒期，但20歲後代謝率僅下降3%，而在60歲才會繼續下降約0.7%。也就是說，60歲之前的人們，新陳代謝能力與20歲一樣好。

據科學期刊刊登的研究，以及杜克大學網站內容指出，「我們的衰老將造成很大的生理變化」，杜克大學進化人類學副教授副教授赫爾曼龐澤爾說，「但代謝能力的時間與年齡不相配。」這項研究分析了全球 29 個國家 6,600 多名年齡從1歲到 95 歲的人在日常生活中燃燒的平均卡路里。研究人員採用了「雙標水」（Doubly-Labelled Water, DLW）法。這是一種尿液測試，要求受試者飲用特別的飲料，讓受試者飲用含有「重氫」與「氧-18」的水，測量它們排出的速度。自1980年代以來，科學家一直使用這項技術來測量人類的能量消耗。

過去我們認為10多歲是新陳代謝最高的時候，但是研究人員發現，以體重計算，嬰兒的代謝率是所有年齡層中最高的。在生命開始後的前 12 個月內，能量需求會急劇增加，因此，一歲大的孩子在一歲生日時，其燃燒卡路里的速度比成年人快50%。龐澤爾表示，「因為小孩子要長大，這可以理解。」

但研究發現，20歲後新陳代謝率僅下降3%。20多歲到50多歲這幾個年齡層的能量消耗是最穩定的。即使在懷孕期間，由於胎兒的發育，女性的體重也會增加，因此其卡路里需求不會高於或低於預期。

數據表明，我們的新陳代謝直到60歲以後才真正開始下降。這種下降是漸進的，每年僅0.7%。但90多歲的人每天所需的卡路里比中年少26%。

龐澤爾說，「組織代謝，也就是細胞所做的工作，正在生命週期中以我們以前從未完全認識到的方式發生變化，我們更多數據來解答這些問題。」

