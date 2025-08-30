媽媽餵「奶粉一半是糖」說法惹議 泌乳顧問：寶寶健康就正確

國際泌乳顧問、開業中醫師李湘萍直言，哺乳方式沒有唯一標準，「只要寶寶健康、媽媽安穩，就是正確的選擇。」（圖取自shutterstock）

〔記者邱芷柔／台北報導〕母嬰品牌「媽媽餵（Mamaway）」日前在社群影片中聲稱「嬰兒配方奶含糖量堪比兩瓶大瓶可樂」，誇張比喻引發爭議，後續的道歉聲明因措詞不當更讓風波延燒。對此，國際泌乳顧問、開業中醫師李湘萍直言，哺乳方式沒有唯一標準，「只要寶寶健康、媽媽安穩，就是正確的選擇。」嬰兒餵養的公共討論應回到科學與同理，而非製造恐慌放大焦慮。

針對「奶粉一半是糖」的說法，李湘萍指出，母乳與配方奶的主要糖分是乳糖（lactose），與飲料中的添加糖或蔗糖不同，不能混為一談。母乳本身就含乳糖，成熟乳每100毫升平均約6.5至7公克，約占總成分7%，能提供嬰兒將近四成熱量，對腦部與神經發育相當重要，配方奶的營養比例多依循母乳設計，因此碳水化合物含量大致相近。

她補充，僅在少數乳糖不耐或特殊醫療需求下，才會以麥芽糊精、玉米糖漿固體或少量蔗糖作為替代。「把整體配方奶概括為『一半以上是糖水』，甚至等同『每天喝可樂』，並不符合事實。」

李湘萍也提到，母乳確實具有抗體、免疫因子與人乳寡醣（HMO）等天然優勢，這是醫界一致肯定的價值，但若因此將配方奶污名化，只會讓媽媽背負不必要的罪惡感與壓力，反而影響身心狀態與親子互動。

她舉例，曾有媽媽堅持全母乳，即使寶寶滿月後體重不增反減，面對小兒科醫師建議補充配方奶仍拒絕。她認為，信念固然美好，但寶寶的健康成長才是第一要務。哺乳方式沒有標準答案，依醫囑與家庭狀況選擇全母乳、混合餵養或配方奶，只要寶寶健康、媽媽安穩，就是對的選擇。若對餵養方式或成分有疑慮，家長應優先諮詢小兒科醫師或合格泌乳顧問。

