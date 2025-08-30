限制級
健康網》「金沙魷魚圈」低脂高蛋白 台式熱炒人氣料理
李惠芬／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕台灣遠洋漁業的重要漁獲─阿根廷魷，每年5至7月正值魷釣漁船返航、在高雄前鎮漁港卸魚的高峰期。農業部漁業署在臉書發文分享，市面上常見的冷凍魷魚圈，多半就是由阿根廷魷加工而成！Q彈厚實的口感，是許多熱炒店必點的人氣料理。在家用氣炸鍋就能輕鬆複製台式熱炒經典「金沙魷魚圈」，減少攝取多餘油脂，同時保留魷魚低脂、高蛋白的營養優勢。
魷魚圈營養秘密大公開
根據資料，每100公克魷魚圈含有15.7公克蛋白質、─能補足每日建議蛋白質攝取量約24%，是不可多得的優質蛋白質來源。以一名體重60公斤的成年人為例，每日建議攝取量為66公克；若是70公斤以上的銀髮族，則應提高到「體重×1.2」的需求量。
金沙魷魚圈（兩人份）簡易食譜
●材料：魷魚圈300公克、米酒1杯蓋、蛋2顆、地瓜粉適量＋胡椒鹽1/2小匙、鹹蛋黃2顆、蒜末、蔥花（或蒜苗）、辣椒半根
●步驟：
1.魷魚圈退冰去腥→裹蛋液及粉→靜置反潮。
2.以200度氣炸鍋炸10分鐘，表面呈金黃脆口。
3.平底鍋炒鹹蛋黃至起泡→加入蒜末、辣椒→將魷魚圈裹勻→撒上蔥花完成！
不論是配飯、下酒或是追劇零嘴，金沙魷魚圈都能輕鬆滿足口腹之慾。營養師也提醒，選擇以氣炸鍋料理能大幅降低油脂攝取，吃起來更健康、負擔少一點。
