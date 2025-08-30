自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》「金沙魷魚圈」低脂高蛋白 台式熱炒人氣料理

2025/08/30 19:10

在家用氣炸鍋就能輕鬆複製台式熱炒經典「金沙魷魚圈」，低脂高蛋白超營養；圖為示意圖。（圖取自freepik）

在家用氣炸鍋就能輕鬆複製台式熱炒經典「金沙魷魚圈」，低脂高蛋白超營養；圖為示意圖。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台灣遠洋漁業的重要漁獲─阿根廷魷，每年5至7月正值魷釣漁船返航、在高雄前鎮漁港卸魚的高峰期。農業部漁業署在臉書發文分享，市面上常見的冷凍魷魚圈，多半就是由阿根廷魷加工而成！Q彈厚實的口感，是許多熱炒店必點的人氣料理。在家用氣炸鍋就能輕鬆複製台式熱炒經典「金沙魷魚圈」，減少攝取多餘油脂，同時保留魷魚低脂、高蛋白的營養優勢。

魷魚圈營養秘密大公開

根據資料，每100公克魷魚圈含有15.7公克蛋白質、─能補足每日建議蛋白質攝取量約24%，是不可多得的優質蛋白質來源。以一名體重60公斤的成年人為例，每日建議攝取量為66公克；若是70公斤以上的銀髮族，則應提高到「體重×1.2」的需求量。

市面上常見的冷凍魷魚圈，多半就是由阿根廷魷加工而成，每100公克，脂肪僅0.4公克；圖為示意圖。（圖取自freepik）

市面上常見的冷凍魷魚圈，多半就是由阿根廷魷加工而成，每100公克，脂肪僅0.4公克；圖為示意圖。（圖取自freepik）

金沙魷魚圈（兩人份）簡易食譜

●材料：魷魚圈300公克、米酒1杯蓋、蛋2顆、地瓜粉適量＋胡椒鹽1/2小匙、鹹蛋黃2顆、蒜末、蔥花（或蒜苗）、辣椒半根

●步驟：

1.魷魚圈退冰去腥→裹蛋液及粉→靜置反潮。

2.以200度氣炸鍋炸10分鐘，表面呈金黃脆口。

3.平底鍋炒鹹蛋黃至起泡→加入蒜末、辣椒→將魷魚圈裹勻→撒上蔥花完成！

不論是配飯、下酒或是追劇零嘴，金沙魷魚圈都能輕鬆滿足口腹之慾。營養師也提醒，選擇以氣炸鍋料理能大幅降低油脂攝取，吃起來更健康、負擔少一點。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中